Moda

Los 3 colores de uña en tendencia que les quedan bien a todas para esta primavera 2025

Estos son los colores de uñas que podés llevar para esta primavera 2025 sin preocuparte por si quedan bien con tu tono de piel.

02 de septiembre, 2025 | 11.19

Existen tres colores de uñas que van a ser tendencia esta primavera 2025 y que les queda bien a todas, sin importar el tono de piel ni si tenés un subtono de piel cálido o frío. Estos colores son muy versátiles, combinan con todo y van a llevarse todas las miradas para esta primavera.

La primavera es la época por excelencia para animarse a llevar colores diferentes. Ya sea que te animes a los más estridentes o a los más apagados, es ideal si solés pintarte las uñas de colores demasiado clásicos y querés innovar con un toque de color. Expertas en manicuría conversaron con Real Simple y explicaron por qué son los tonos del momento.

3 esmaltes en tendencia para esta primavera 2025

1. Colorado

El colorado es la versión más alegre del rojo y jamás pasa de moda. Queda perfecto en tonos de piel morenas y claras. “Un rojo perfectamente equilibrado combina subtonos cálidos y fríos, iluminando instantáneamente las manos sin importar la estación. Es un color de confianza. Te lo ponés y de repente hasta una ida al supermercado se siente como un momento de pasarela”, dice la manicurista profesional Diemai Nguyen.

2. Malva opaco

El malva es un color muy original y femenino. Es como una versión más apagada del rosa, con subtonos marrones, lo que lo hace ni demasiado frío, ni demasiado cálido, y extremadamente favorecedor. “El subtono neutro con un toque rosado se adapta como un camaleón a tu tono de piel. Es perfecto cuando querés lucir arreglada sin la exigencia de los tonos más llamativos”, dice la experta.

3. Greige

El greige es una mezcla entre el gris y el beige, combinando tonos cálidos con fríos. Es perfecto si sos indecisa, clásica y no te animás a colores llamativos o te encantan los neutros. Si bien es un color neutro, es sumamente llamativo y audaz. Lo mejor es que no tenés que pensar si te combina con la ropa que te pongas.

