Los 3 colores de uña en tendencia que les quedan bien a todas para esta primavera 2025.

Existen tres colores de uñas que van a ser tendencia esta primavera 2025 y que les queda bien a todas, sin importar el tono de piel ni si tenés un subtono de piel cálido o frío. Estos colores son muy versátiles, combinan con todo y van a llevarse todas las miradas para esta primavera.

La primavera es la época por excelencia para animarse a llevar colores diferentes. Ya sea que te animes a los más estridentes o a los más apagados, es ideal si solés pintarte las uñas de colores demasiado clásicos y querés innovar con un toque de color. Expertas en manicuría conversaron con Real Simple y explicaron por qué son los tonos del momento.

3 esmaltes en tendencia para esta primavera 2025

1. Colorado

El colorado es la versión más alegre del rojo y jamás pasa de moda. Queda perfecto en tonos de piel morenas y claras. “Un rojo perfectamente equilibrado combina subtonos cálidos y fríos, iluminando instantáneamente las manos sin importar la estación. Es un color de confianza. Te lo ponés y de repente hasta una ida al supermercado se siente como un momento de pasarela”, dice la manicurista profesional Diemai Nguyen.

2. Malva opaco

El malva es un color muy original y femenino. Es como una versión más apagada del rosa, con subtonos marrones, lo que lo hace ni demasiado frío, ni demasiado cálido, y extremadamente favorecedor. “El subtono neutro con un toque rosado se adapta como un camaleón a tu tono de piel. Es perfecto cuando querés lucir arreglada sin la exigencia de los tonos más llamativos”, dice la experta.

3. Greige

El greige es una mezcla entre el gris y el beige, combinando tonos cálidos con fríos. Es perfecto si sos indecisa, clásica y no te animás a colores llamativos o te encantan los neutros. Si bien es un color neutro, es sumamente llamativo y audaz. Lo mejor es que no tenés que pensar si te combina con la ropa que te pongas.