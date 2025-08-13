Cherry Nails: así son las uñas en tendencia para todo agosto 2025.

Las Cherry Nails van a ser tendencia todo el mes de agosto 2025 e incluso se van a seguir viendo durante el verano 2025/2026. Como cada temporada, se ponen de moda diferentes colores y diseños de uñas. Michelle Humphrey, manicurista de celebridades, adelantó de qué se trata esta tendencia que ya se vio en muchos íconos de la moda, como Hailey Bieber.

Como su nombre lo indica, se trata de uñas con dibujos de cerezas. Las posibilidades de diseños y colores son infinitas y la idea es que juegues y explores distintos diseños de cerezas para tus uñas. Además, lo mejor es que podés hacértelas vos misma en casa. Solamente necesitás esmaltes, pinceles finitos para dibujar las cerezas y mucha paciencia y ganas de explorar el arte de la manicuría.

Cherry Nails, uñas en tendencia para agosto 2025.

"Comenzá con una base suave nude o estilo francés, asegurate de que tu color base esté seco, luego hacé dos pequeños puntos rojos uno al lado del otro usando una herramienta para punteado o un alfiler,” dice Humphrey, en diálogo con la revista Elle. La experta explica que hay que utilizar un pincel fino para dibujar el tallo verde y luego conectarlo con las dos cerezas.

"Podés agregar una hojita en la parte superior si te sientes confiada. Añadí un pequeño punto blanco en cada cereza para el ‘brillo’. Finalmente, sellá con un top coat brillante", explica. Uno de los diseños que más aconseja es el que se le vio a Hailey Bieber: unas francesitas de línea blanca con un dibujo de una cereza en una de las uñas.

"El arte de uñas con cerezas funciona muy bien sobre una punta francesa, ya que el blanco genera un gran contraste", dice Humphrey. No necesariamente la línea de las francesitas tiene que ser blanca. La idea es que te animes a explorar diferentes colores. "También creo que las cerezas se ven lindas sobre una base cromada o iridiscente. También puedes pintar tus cerezas sobre un color base contrastante, como rosa pastel o celeste pastel", aconseja la experta.

Cherry Nails: ideas de diseños de uñas para este agosto 2025

