Uñas de oro: los diseños más virales para este agosto 2025.

Hay varios diseños de uñas que ya son tendencia para agosto 2025 y que se volvieron virales en las redes sociales. Como cada temporada, se viralizan diferentes colores y estilos de uñas que se popularizan en redes como Pinterest, Instagram y TikTok.

Estos diseños son muy fáciles de hacer y podés hacértelos vos misma en casa, sin necesidad de ir a una manicura. Podés hacértelos tanto sobre tu uña natural o bien largas, con esculpidas o capping. Estos diseños se van a estar usando también durante la primavera y hay para todos los gustos, desde más clásicas hasta un poco más jugadas y originales.

4 diseños de uñas en tendencia para agosto 2025

1. Cherry nails

Las uñas cherry son tendencia desde el año pasado. Como su nombre lo indica, el color cereza es un clásico que nunca pasa de moda. Lo usaban nuestras abuelas, nuestras madres, y parecería ser un color que nunca se va a ir. Podés hacértelas tanto en uñas cortas o largas, aunque se están viendo especialmente en uñas esculpidas en forma almendrada, de un largo intermedio.

2. Uñas aura

Si querés jugártela un poco más e ir por un diseño original, las uñas aura te van a encantar. Estas uñas tienen el centro un color y en sus bordes otro, como un efecto de aura difuminada. Quedan especialmente bien con uñas intermedias o largas, para que se luzca el diseño. Celebridades como Dua Lipa y Hailey Bieber ya las están usando, y lo mejor es que podés jugar con los colores que quieras.

3. Uñas japonesas

Para las más clásicas o las que odian retocarse las uñas a cada rato, las uñas japonesas son la mejor tendencia. Se trata de dejar las uñas lo más naturales posibles: cortas, cuadradas o bien almendradas, y apenas con unas capas de brillo que luzcan el color natural de tus uñas. Acá, lo más importante es la prolijidad y el minimalismo. Su gran ventaja es que quedan finas, elegantes y son de bajo mantenimiento, ya que si se te salta el brillo, probablemente no se note.

4. Polka dot nails

Las uñas polka dot también son tendencia en el momento. Se trata de unas uñas con lunares, en diferentes estilos y colores. Pueden ser lunares grandes, o bien puntitos pequeños. Se están usando en todos los colores, especialmente en blanco y negro, pero también en rojo, marrón y rosado.