Ni rojo ni negro: el color de uñas en tendencia para agosto 2025, muy original y queda bien con todo.

Hay un color de uñas que va a ser tendencia este agosto 2025 y que ya se está viendo en redes sociales de moda como Pinterest. Todos los inviernos se ponen de moda diferentes colores de uñas, generalmente oscuros. El rojo, el bordó y el negro son los tres oscuros más populares, pero esta opción es una alternativa mucho más original, pero igual de elegante y sofisticada.

Se trata del verde. Con la moda del matcha, el verde oliva se puso muy de moda durante estos últimos meses. Estas uñas en tendencia pueden ser en diferentes tipos de verde: verde matcha, verde bosque y verde loro. Los tres aportan un aire fresco y único, que sin dudas te va a hacer diferenciarte del resto. Son ideales si te aburriste de los típicos colores de uñas y querés innovar.

Uñas en tendencia para agosto 2025: verde bosque.

Uñas en tendencia para agosto 2025: verde loro.

Uñas en tendencia para agosto 2025: verde matcha.

Cuál es el tono verde de uñas que más popular va a ser este agosto 2025

Entre estos tres tonos, el verde bosque es el que más va a estar en tendencia durante agosto. "Este tono verde intenso y natural refleja la calma y profundidad del bosque. Es un color terroso y equilibrado que se alinea con la tendencia actual de tonos saturados inspirados en la naturaleza", dice Viktoria Kolodii, fundadora de la red internacional de salones MVK, en diálogo con Cosmopolitan.

En este sentido, señala que este color es ideal para las temporadas más frescas y tranquilas. "Combina fácilmente con grises y tonos chocolate, lo que lo convierte en una opción versátil y elegante para diseños de uñas de finales de verano y otoño", suma Viktoria. Este color queda bien con cualquier tipo de piel, tanto blancas como más morenas. A pesar de ser un color frío, les queda bien tanto a aquellas con subtonos fríos como las que tengan subtonos cálidos.

Uñas en tendencia para agosto 2025: verde bosque.

Cómo tener las uñas verde bosque en tendencia, ya sea en el salón de uñas o en casa

Podés ir a una manicura y llevarle una foto de referencia del tono exacto de verde que te gusta. Si te las hacés vos misma, basta con conseguir un esmalte que sea lo más parecido a este tono, o bien al verde que sea de tu preferencia. Primero, es fundamental limarte bien las uñas y quitar o empujar las cutículas. Si tenés una base de porcelana, usala antes del esmalte. Dale las capas de color verde que quieras, según la intensidad que busques. Por úlitmo, aplicá un brillo.