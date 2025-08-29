Los 3 diseños de uñas en tendencia para esta primavera 2025 que te hacen ver limpia y elegante.

Hay dos diseños de uñas que van a ser tendencia esta primavera 2025 y que seguramente te inspiren. Como cada temporada, se ponen de moda diferentes colores y diseños de uñas que podés hacerte en un salón de uñas, o bien hacértelas vos misma en casa. La ventaja de estos diseños es que son muy fáciles de hacer y te harán ver muy elegante, sofisticada y limpia.

"Creo que lo que será relevante esta primavera son los colores inspirados en la naturaleza, desde suaves tonos mantecosos y pasteles hasta los matices más energéticos, como el rosa brillante o el frambuesa. También pienso que tonos como el blanco, el plateado o el confeti multicolor tendrán protagonismo, aportando frescura y variedad a tu manicura primaveral", dice Anna Dobrokhotova, instructora internacional de uñas en Semilac, en diálogo con Vogue Arabia.

Los 2 diseños de uñas en tendencia para esta primavera 2025

1. Naked Nails

Las Naked Nails van a ser furor este 2025 y 2026. Es un diseño minimalista llevado al extremo, ya que consiste en darle a las uñas apenas una leve capa de brillo, para acentuar el color de la uña natural. Son geniales ya que si se te salta el esmalte, ni siquiera se nota. Hace que te veas limpia, prolija y clásica.

Naked Nails.

"La industria de la belleza avanza constantemente, y tras muchos años de diseños llamativos y elaborados, es completamente natural que aumente la demanda de la ‘naturalidad’ y el minimalismo", explica Sofya Khasanova, cofundadora de Siberia Salon. “Las uñas desnudas son muy elegantes y sofisticadas. Una manicura bien hecha, sin esmalte, me recuerda a esas mujeres clásicas y elegantes. Al final, es la manicura más tradicional”, suma Judith García, fundadora de ManiCure Madrid.

3. Yummy Nails

Las Yummy Nails son una manicura lechosa y luminosa, inspirada en el blancmange, un postre francés de origen medieval que contiene leche, almendras y harina, caracterizado por su blancura. Como resultado, te quedan unas uñas sofisticadas, elegantes y de un tono blanco lechoso, con apenas un toque de rosa bebé.

Yummy nails.

Son sobrias, sofisticadas, elegantes y muy femeninas, que combinan perfecto con el clima primaveral. Si te gustan más rosadas, podés optar por un rosa lechoso, y si las querés más blancas, por un blanco lechoso. Lo importante es que el esmalte sea traslúcido y les des apenas dos o tres manos.