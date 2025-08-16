Existen cinco colores de uñas que van a ser tendencia este agosto 2025 y que ya se están viendo en los desfiles de Europa. A pesar de que ahora allí está por llegar el otoño, estos colores ya se están viendo en las redes sociales de moda más influyentes a nivel mundial como Pinterest.
Si te cansaste de los colores de uña más comunes y querés innovar con un color que esté en tendencia, estos cinco te van a servir de inspiración. Son colores que podés usar tanto en uñas cortas como largas y que estuvieron muy presentes durante los desfiles de la Fashion Week 2025 en París.
5 colores de uña en tendencia para este agosto 2025
1. Violeta berenjena
El violeta berenjena es un color de uñas que se va a ver desde este agosto hasta el año que viene. Es ideal para uñas cortas y cuadradas, pero podés llevarlo como más te guste. Es un color nocturno, misterioso y único, que combina perfectamente con prendas oscuras.
2. Amarillo manteca
El amarillo manteca ya se vio en prendas durante el verano, pero ahora también se va a ver en uñas. Este color es una especie de amarillo pastel, ideal si querés probar un color alegre y eléctrico pero sin que sea demasiado llamativo. Queda muy bien para looks diurnos y le da un toque de color a cualquier cosa que te pongas.
3. Rosa caramelo
El rosa caramelo es otro color de uñas que se va a estar viendo todo este 2025, especialmente durante la primavera. A diferencia del rosa nude clásico del Clean Girl Look, este color es mucho más vibrante. Se va a estar viendo especialmente en uñas largas, ya sea cuadradas, ovaladas o almendradas, pero también podés llevarlas cortas. Aportan un toque fresco, moderno y femenino.
4. Marrón chocolate
El marrón chocolate sigue marcando tendencias. Lo vimos en ropa y ahora se va a estar viendo en uñas. Es típico del otoño y el invierno, pero se va a mantener durante todo el año. Es un color elegante y sofisticado que podés llevar tanto en uñas cortas como largas. Ideal para las más clásicas que prefieren colores neutros y que combinen con todo.
5. Rojo cereza
El rojo cereza sigue siendo el favorito de muchas. Este color, a diferencia del rojo tomate, es un toque más bordó. Te da un toque seductor, llamativo y nocturno, pero sin dejar de ser un clásico. Las vamos a ver en tanto uñas cortas como en largas, aunque van a predominar más en uñas largas stiletto o almendradas.