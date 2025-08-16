Agosto 2025: los 5 colores de uñas en tendencia que son furor en los desfiles de Europa.

Existen cinco colores de uñas que van a ser tendencia este agosto 2025 y que ya se están viendo en los desfiles de Europa. A pesar de que ahora allí está por llegar el otoño, estos colores ya se están viendo en las redes sociales de moda más influyentes a nivel mundial como Pinterest.

Si te cansaste de los colores de uña más comunes y querés innovar con un color que esté en tendencia, estos cinco te van a servir de inspiración. Son colores que podés usar tanto en uñas cortas como largas y que estuvieron muy presentes durante los desfiles de la Fashion Week 2025 en París.

5 colores de uña en tendencia para este agosto 2025

1. Violeta berenjena

El violeta berenjena es un color de uñas que se va a ver desde este agosto hasta el año que viene. Es ideal para uñas cortas y cuadradas, pero podés llevarlo como más te guste. Es un color nocturno, misterioso y único, que combina perfectamente con prendas oscuras.

Uñas en tendencia para agosto 2025.

2. Amarillo manteca

El amarillo manteca ya se vio en prendas durante el verano, pero ahora también se va a ver en uñas. Este color es una especie de amarillo pastel, ideal si querés probar un color alegre y eléctrico pero sin que sea demasiado llamativo. Queda muy bien para looks diurnos y le da un toque de color a cualquier cosa que te pongas.

3. Rosa caramelo

El rosa caramelo es otro color de uñas que se va a estar viendo todo este 2025, especialmente durante la primavera. A diferencia del rosa nude clásico del Clean Girl Look, este color es mucho más vibrante. Se va a estar viendo especialmente en uñas largas, ya sea cuadradas, ovaladas o almendradas, pero también podés llevarlas cortas. Aportan un toque fresco, moderno y femenino.

4. Marrón chocolate

El marrón chocolate sigue marcando tendencias. Lo vimos en ropa y ahora se va a estar viendo en uñas. Es típico del otoño y el invierno, pero se va a mantener durante todo el año. Es un color elegante y sofisticado que podés llevar tanto en uñas cortas como largas. Ideal para las más clásicas que prefieren colores neutros y que combinen con todo.

5. Rojo cereza

El rojo cereza sigue siendo el favorito de muchas. Este color, a diferencia del rojo tomate, es un toque más bordó. Te da un toque seductor, llamativo y nocturno, pero sin dejar de ser un clásico. Las vamos a ver en tanto uñas cortas como en largas, aunque van a predominar más en uñas largas stiletto o almendradas.