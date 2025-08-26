3 prendas en tendencia que no te pueden faltar para ir a la oficina este 2025.

Hay tres prendas para ir a la oficina que van a ser tendencia este 2025 y probablemente se extiendan hasta el año que viene. A veces, decidir qué ponerse para ir a trabajar puede ser todo un desafío. Es por esto que los expertos en moda recomiendan tener prendas comodín que combinen con todo.

Además, es clave que sean piezas clásicas y atemporales, que puedas mezclar con tus otras prendas. Por ejemplo, no te puede faltar un jean, un pantalón de vestir negro y una camisa blanca. Cuanto más simples y con colores neutros, menos van a pasar de moda y más años vas a usarlas, además de que será más fácil combinarlas con otras.

3 prendas que no te pueden faltar para ir a la oficina en 2025

1. Faldas midi

Las faldas midi son polleras largas clásicas por abajo de las rodillas generalmente de color negro, blanco o gris, con un corte recto. Combinan con camisas, blusas, suéteres, y podés usarlas tanto en verano y primavera como en invierno o en otoño, con unas buenas medias largas abrigadas. Fueron muy populares en los 90 y siguen en tendencia hasta el día de hoy. Pueden ser de diferentes telas, tanto brillosas, como de satén, u opacas.

2. Blazer oversize

Por supuesto, los blalzers oversize son un clásico para ir a la oficina. Este tipo de blazers no son al cuerpo, sino que son unos talles más grandes. Esto le agrega un toque masculino y estructurado que queda bien con todo. Si tienen hombreras, mejor. Si tenés que elegir un solo color para tener, optá por uno negro que nunca pasa de moda y queda muy elegante.

3. Stilettos bajos en punta

Para los pies, los stilettos bajos en punta son ideales. Estos zapatos no pasan de moda nunca y además de elegantes, son muy cómodos. Te elevan el outfit al instante y podés usarlos con jeans, pantalones sastreros, faldas o lo que se te ocurra. Son un ícono de los 90 y de los 2000 y todo indica que nunca van a pasar de moda.

