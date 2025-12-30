EN VIVO
Año Nuevo

Colores para Año Nuevo según tu signo: qué usar para recibir el 2026

Los astrólogos consideran que cada signo debe vestir cierto color en Año Nuevo para atraer las energías adecuadas. Cuál deberías usar.

30 de diciembre, 2025 | 13.46

Año Nuevo llega entre diferentes rituales para atraer la abundancia y, para los astrólogos, lo que usamos para recibir el 2026 sí importa. Qué significa cada color en la ropa y cuál deberías usar según tu signo. 

Qué colores deberías usar en Año Nuevo según tu signo

En la astrología se considera que cada signo conecta con un color distinto y es clave usar el adecuado el 31 de diciembre para recibir el año entrante. El color que elijas atraerá cierto tipo de energía y podrá alinear tu camino hacia ciertos deseos.

De acuerdo a los astrólogos cada signo debería usar el siguiente color:

  • Aries: deben usar el dorado, ya que atrae el éxito, reconocimiento y oportunidades rápidas. Se entiende como un color para entrar en el 2026 con mayor seguridad, confianza y reconocimiento. 
     
  • Tauro: color cobre atrae abundancia material, estabilidad financiera y se conecta con el placer.
     
  • Géminis: los geminianos deberán usar plateado que simboliza caminos abiertos y nuevas ideas. Este color los ayudará a comenzar el año con una mente más tranquila y atraerá Te ayuda a iniciar el 2026 con ligereza mental, amistades inesperadas y oportunidades brillantes que surgen cuando menos lo esperas.
     
  • Cáncer: el color sugerido es el azul, ya que fortalece su intuición y poder emocional. Se trata de un color que atrae al equilibrio y las relaciones auténticas, además del cierre de ciclos. Es clave para empezar el 2026 con calma interior y mayor seguridad personal.
     
  • Leo: deben usar el rojo, un color que potencia la fuerza personal, la pasión y la ambición. Se asocia con un inicio de 2026 cargado de presencia, visibilidad y oportunidades laborales donde el signo se destaca sin esfuerzo.
     
  • Virgo: deben elegir el esmeralda, ya que favorece el equilibrio, la claridad mental y el crecimiento profesional. Es un tono ideal para comenzar el 2026 con orden, confianza en uno mismo y bases firmes para construir estabilidad.
     
  • Libra: deben usar el plata, un color que resalta su elegancia natural y su magnetismo social. Atrae vínculos importantes, propuestas inesperadas y la sensación de estar alineados con el camino correcto al iniciar el 2026.

Los colores que se eligen para vestir en Año Nuevo deben estar alineados con la energía del signo, según la astrología

  • Escorpio: deben optar por el bordo o granate, un color profundo que impulsa transformaciones internas y decisiones clave. Representa un comienzo de año marcado por la intensidad emocional, el renacer personal y relaciones significativas.

  • Sagitario: deben usar el violeta, ya que estimula la intuición, la expansión y la conexión espiritual. Este color los acompaña a vivir un 2026 lleno de aventuras, señales del destino y oportunidades que llegan de manera sorpresiva.

  • Capricornio: deben elegir el negro, un color que transmite autoridad, elegancia y determinación. Es ideal para iniciar el 2026 con enfoque, disciplina y la energía necesaria para alcanzar objetivos importantes.

  • Acuario: deben usar el turquesa, un tono que impulsa la creatividad y los caminos alternativos. Atrae contactos inesperados, ideas innovadoras y oportunidades poco convencionales para comenzar el 2026 a su manera.

  • Piscis: deben optar por el rosa, un color que activa la sensibilidad, la inspiración y el magnetismo emocional. Se vincula con un inicio de 2026 lleno de ilusión, experiencias creativas y una profunda renovación interior.

