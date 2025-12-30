Colores para Año Nuevo según tu signo: qué usar para recibir el 2026

Año Nuevo llega entre diferentes rituales para atraer la abundancia y, para los astrólogos, lo que usamos para recibir el 2026 sí importa. Qué significa cada color en la ropa y cuál deberías usar según tu signo.

Qué colores deberías usar en Año Nuevo según tu signo

En la astrología se considera que cada signo conecta con un color distinto y es clave usar el adecuado el 31 de diciembre para recibir el año entrante. El color que elijas atraerá cierto tipo de energía y podrá alinear tu camino hacia ciertos deseos.

De acuerdo a los astrólogos cada signo debería usar el siguiente color:

Aries : deben usar el dorado, ya que atrae el éxito, reconocimiento y oportunidades rápidas. Se entiende como un color para entrar en el 2026 con mayor seguridad, confianza y reconocimiento.



: deben usar el ya que atrae el éxito, reconocimiento y oportunidades rápidas. Se entiende como un color para entrar en el 2026 con mayor seguridad, confianza y reconocimiento. Tauro : color cobre atrae abundancia material, estabilidad financiera y se conecta con el placer.



: color atrae abundancia material, estabilidad financiera y se conecta con el placer. Géminis: los geminianos deberán usar plateado que simboliza caminos abiertos y nuevas ideas. Este color los ayudará a comenzar el año con una mente más tranquila y atraerá Te ayuda a iniciar el 2026 con ligereza mental, amistades inesperadas y oportunidades brillantes que surgen cuando menos lo esperas.



los geminianos deberán usar que simboliza caminos abiertos y nuevas ideas. Este color los ayudará a comenzar el año con una mente más tranquila y atraerá Te ayuda a iniciar el 2026 con ligereza mental, amistades inesperadas y oportunidades brillantes que surgen cuando menos lo esperas. Cáncer: el color sugerido es el azul, ya que fortalece su intuición y poder emocional. Se trata de un color que atrae al equilibrio y las relaciones auténticas, además del cierre de ciclos. Es clave para empezar el 2026 con calma interior y mayor seguridad personal.



el color sugerido es el ya que fortalece su intuición y poder emocional. Se trata de un color que atrae al equilibrio y las relaciones auténticas, además del cierre de ciclos. Es clave para empezar el 2026 con calma interior y mayor seguridad personal. Leo : deben usar el rojo , un color que potencia la fuerza personal, la pasión y la ambición. Se asocia con un inicio de 2026 cargado de presencia, visibilidad y oportunidades laborales donde el signo se destaca sin esfuerzo.



: deben usar el , un color que potencia la fuerza personal, la pasión y la ambición. Se asocia con un inicio de 2026 cargado de presencia, visibilidad y oportunidades laborales donde el signo se destaca sin esfuerzo. Virgo : deben elegir el esmeralda , ya que favorece el equilibrio, la claridad mental y el crecimiento profesional. Es un tono ideal para comenzar el 2026 con orden, confianza en uno mismo y bases firmes para construir estabilidad.



: deben elegir el , ya que favorece el equilibrio, la claridad mental y el crecimiento profesional. Es un tono ideal para comenzar el 2026 con orden, confianza en uno mismo y bases firmes para construir estabilidad. Libra: deben usar el plata, un color que resalta su elegancia natural y su magnetismo social. Atrae vínculos importantes, propuestas inesperadas y la sensación de estar alineados con el camino correcto al iniciar el 2026.

Los colores que se eligen para vestir en Año Nuevo deben estar alineados con la energía del signo, según la astrología