Qué color de bombacha se usa en Año Nuevo y por qué

Año Nuevo llega marcado por las tradiciones y rituales para atraer la abundancia, muchos creen que el color de la ropa interior juega un rol clave para que el próximo año esté lleno de buenas energías y riqueza. Conocé qué color de bombacha deberías usar y por qué.

Año Nuevo: qué significa el color de la ropa interior y cuál usar

Además de planificar el color de outfit, muchas personas consideran que es clave elegir correctamente el color de la ropa interior, ya que este será una forma de atraer cierto tipo de energías para los siguientes 12 meses. Cada color significa lo siguiente:

Amarillo: se relaciona con la riqueza y el éxito económico. Suele usarse para atraer trabajo, viajes y dinero, además de crecer en el ámbito profesional. Por eso, es de los más elegidos para recibir el siguiente año.

Azul : se considera que atrae la salud, el equilibrio emocional, paz interior y la comunicación clara. Por lo que muchos lo eligen para tener vínculos más armoniosos.



: se considera que atrae la salud, el equilibrio emocional, paz interior y la comunicación clara. Por lo que muchos lo eligen para tener vínculos más armoniosos. Rojo : asociado al amor, lo sentimental y la pasión, suelen usarlo las personas que buscan conseguir pareja y movilizar energías positivas en el área romántica



Popularmente se considera que el color en la ropa interior determinas las energías que atraen el próximo año



: asociado al amor, lo sentimental y la pasión, suelen usarlo las personas que buscan conseguir pareja y movilizar energías positivas en el área romántica Verde : ligado a la naturaleza y la esperanza , se considera ideal para quienes desean un año con más armonía, mejoras en la salud o procesos de sanación, tanto física como emocional.



: ligado a la naturaleza y la , se considera ideal para quienes desean un año con más armonía, mejoras en la salud o procesos de sanación, tanto física como emocional. Blanco : este color atrae la tranquilidad, paz y la confianza , es una de las más elegidas, ya que la utilizan quienes buscan que reinen los buenos momentos y la tranquilidad en su vida.



: este color atrae la , es una de las más elegidas, ya que la utilizan quienes buscan que reinen los buenos momentos y la tranquilidad en su vida. Rosa: se lo relaciona con temas sentimentales, a diferencia del rojo, sirve para la búsqueda del amor más puro, más romántico, y no en la relación de pareja. Así, se elige para atraer relaciones amorosas, mejorar las existentes o fortalecer el cariño y la sensibilidad en los vínculos.

¿Por qué en Argentina es tradición usar bombacha rosa?

El uso de la bombacha rosa en Año Nuevo va más allá de una simple superstición. El color rosa, tradicionalmente relacionado con el amor y la suavidad, para muchos representa también una apertura a nuevas oportunidades y es la forma de invitar a la prosperidad dejando atrás las dificultades del año anterior.

En Argentina la tradición suele ser usar una bombacha rosa para recibir el año entrante

La tradición tiene sus raíces en un gesto simbólico que inicia durante la Navidad: muchas mujeres reciben como regalo una bombacha rosa. Según la creencia popular, la prenda rosa debe estrenarse una semana después durante las celebraciones de Año Nuevo.