Ritual para hacer antes de Año Nuevo y empezar el 2026 con la mejor energía.

Existe un ritual que es ideal para hacer antes de Año Nuevo y empezar el 2026 con las mejores energías. Creas o no en cuestiones esotéricas y espirituales, fin de año es una gran oportunidad para sentarse a reflexionar sobre las cosas que transitamos, los aprendizajes y los errores que no queremos volver a cometer.

"Si estás viendo este video antes de fin de año, aún estás a salvo, porque tienes la posibilidad de cambiar tu 2026 por completo", comienza diciendo Sofía Valenzuela, creadora de contenido. Y explica que este ritual es ideal para no empezar el año con energías malas ni tropezarte con errores del pasado.

Este ritual es ideal para deshacerte de las malas energías en 2026 y comenzar el año sintiéndote lo más liviano/a posible. Este ritual consiste simplemente en sentarte con una hoja, una lapicera y tus pensamientos. Es importante que lo hagas antes del 31 de diciembre a las 00:00.

Ritual para hacer antes de Año Nuevo

Materiales

Una hoja

Una lapicera

El paso a paso