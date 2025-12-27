Existe un ritual que es ideal para hacer antes de Año Nuevo y empezar el 2026 con las mejores energías. Creas o no en cuestiones esotéricas y espirituales, fin de año es una gran oportunidad para sentarse a reflexionar sobre las cosas que transitamos, los aprendizajes y los errores que no queremos volver a cometer.
"Si estás viendo este video antes de fin de año, aún estás a salvo, porque tienes la posibilidad de cambiar tu 2026 por completo", comienza diciendo Sofía Valenzuela, creadora de contenido. Y explica que este ritual es ideal para no empezar el año con energías malas ni tropezarte con errores del pasado.
Este ritual es ideal para deshacerte de las malas energías en 2026 y comenzar el año sintiéndote lo más liviano/a posible. Este ritual consiste simplemente en sentarte con una hoja, una lapicera y tus pensamientos. Es importante que lo hagas antes del 31 de diciembre a las 00:00.
Ritual para hacer antes de Año Nuevo
Materiales
-
Una hoja
-
Una lapicera
El paso a paso
-
Sentate en un espacio en donde estés a solas y tranquilo/a, en un momento en el que te sientas bien como para profundizar y reflexionar sobre tu año. Agarrá una hoja y una lapicera de cualquier color. Si sentís algún tipo de tensión o ansiedad, podés hacer alguna meditación guiada o ejercicios de respiración para calmar tu mente antes de comenzar.
-
El segundo paso consiste en hacer una lista de cosas que no querés que se repitan en 2026. "Quiero que pienses en situaciones que pasaste este año en las cuales no fuiste feliz, no te reconociste o no te sentiste orgulloso u orgullosa de cómo reaccionaste y las enlistes", detalla Sofía.
-
Luego, vas a pensar específicamente en las personas "que en vez de darte energía te la quitan; te drenan, te hicieron sentir menos o que no eras suficiente", indica. Anotalo en tu hoja, con el mayor detalle posible.
-
El siguiente paso es reflexionar sobre "los actos o en la forma en que te comportaste en esas situaciones, para que sepas exactamente lo que tienes que evitar tu próximo año" y escribirlos todos. "Porque el universo te va a seguir cacheteando con las mismas personas o las mismas situaciones hasta que aprendas", concluye Sofía.
-
Listo. Guardá el papel y volvé a leerlo a fines de 2026 para ver si lograste aplicar estos cambios en tu vida.