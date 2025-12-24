Ritual express para hacer esta noche en Navidad: para atraer abundancia y que se cumplan tus deseos en 2026.

Existe un ritual express para hacer en Navidad antes de las 00:00 para que se cumplan todos tus deseos en 2026. No vas a necesitar materiales raros, ni una gran cantidad de tiempo extra para hacerlo. Lo importante es que tengas en claro cuáles son las tres cosas que te gustaría que se cumplan el año que viene.

"Este ritual es súper fácil. Aprovechá el día de hoy que tenemos una energía súper disponible para poder manifestar lo que quieras. Podés hacer este ritual en cualquier momento antes de que sean las 00:00, que ya sería 25 de diciembre", compartió Jose Luz Arcana, astróloga y creadora de contenido sobre espiritualidad y esoterismo en sus redes sociales.

Ritual para hacer esta noche en Navidad y que se cumplan tus deseos en 2026

Materiales

Un papel

Una lapicera de cualquier color

El paso a paso

1. Tomar una hoja de papel, una lapicera y pensar muy bien tus deseos

"Lo que vas a hacer hoy en cualquier momento del día, puede ser a la tarde, a la noche o antes de brindar, es tomar un papel y escribir en ese papel tres deseos que sean bien puntuales", señala la tiktoker. Y aclara que estos deseos pueden ser sobre lo que quieras: deseos materiales, sobre trabajo, sobre amor o lo que te interese manifestar, siempre y cuando sean "puntuales y claros".

2. Escribir tus deseos como si ya los tuvieras y colocar el papel debajo del vaso de agua

"Escribilos en presente y afirmativo como si eso ya estuviera en tu vida. Por ejemplo, 'tengo el auto donde viajo a mi trabajo todos los días y es tal auto'. Una vez que escribiste esos tres deseos vas a poner ese papel abajo de un vaso con agua", continúa.

3. Dejarlo durante toda la noche, lavarse las manos y quemar el papel

El último paso es dejar toda la noche ese papel debajo del vaso con agua. "Mañana, el 25 a la mañana cuando te levantes, te vas a lavar las manos con el agua de ese vaso y vas a quemar ese papel con los tres deseos. Con las cenizas podés hacer lo que quieras pero te recomiendo tirarlas en la tierra", cierra.