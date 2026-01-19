EN VIVO
Casi la mitad de peruanos aún no sabe por quien votar en elecciones presidenciales de abril: sondeo

19 de enero, 2026 | 16.07

Casi ‍la mitad de los peruanos aun no saben por quien votar a menos de tres meses de las ‍elecciones presidenciales, según una encuesta ⁠publicada el lunes sobre los comicios con mas de 30 aspirantes en carrera y que se definiría en un balotaje.

El sondeo de la Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública (CPI), realizado entre el 11 y 16 de enero a nivel nacional, mostró que un 30,5% de entrevistados dijo que no tiene aún definido su voto mientras que otro 18,8% afirmó que ‌anularía su boleta o no acudiría a votar ⁠el 12 de abril.

De acuerdo a ⁠los últimos procesos electorales la mayoría de peruanos desconfían de sus políticos por sucesivos escándalos de corrupción y destitución de sus ‍presidentes, y los votantes esperan hasta semanas previas para inclinar sus preferencias.

En la encuesta de CPI difundida ⁠por la radioemisora RPP; el ‌ultraconservador y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, conocido como "Porky" por su parecido al famoso personaje de dibujos animado, ocupó el primer lugar en las intenciones de voto con un 13,6%, mayor al 12,5% que tenía en diciembre.

El segundo ‌lugar figuró ‌la derechista Keiko Fujimori con un 7,1%, una caída frente al 7,6% que tenía en diciembre. La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori postula por cuarta vez tras perder de forma ajustada los tres procesos anteriores.

Le ​siguen mas abajo Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra actualmente en prisión, con un 4,4%; Carlos Álvarez, un popular cómico e imitador de expresidentes, con un 3,9%; y el millonario empresario César Acuña, del partido de derecha populista Alianza Para el Progreso, con 3,7% de apoyo.

El candidato de izquierda de mayor proyección, según analistas, ‍Alfonso López-Chau, un académico, economista y exdirector del banco central, tiene un 3,1%, refirió el sondeo que tiene un margen de error de +/-2,8% según CPI.

Con más de 30 aspirantes en carrera, un récord para el país, no se espera un ganador en ​la primera ronda, como ha ocurrido en todos los comicios desde fines del siglo pasado, y la autoridad electoral preve un balotaje para ​el 7 de junio.

La semana pasada la firma Ipsos Perú difundió su último sondeo y ubicó también en el ⁠primer lugar a López Aliaga y en segundo a Fujimori, con un 10% y un 7%, respectivamente, sin cambios frente a su encuesta de diciembre.

Con información de Reuters

