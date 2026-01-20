Naturales, sofisticados y fáciles de mantener: 3 colores de pelo en tendencia para este 2026.

Hay tres colores de pelo que van a ser furor este 2026, según expertos en moda, tendencias y estilismo. La consigna para este año es apostar por la naturalidad. Por esto, lo ideal es dejar el pelo lo más al natural posible, con tonos cercanos a tu color real, o al menos elegir colores de bajo mantenimiento que no requieran que te la pases en la peluquería.

"La tendencia más fuerte que vamos a ver este año es lo natural, lo orgánico. Ya sea destacar tu color, tu longitud... tu cabello en general, al natural, o encontrar un color de cabello o un corte que se vea bien luciéndolo natural", señala Nora Glez, influencer y experta en tendencias.

En cuanto a los cortes, las capas largas van a dominar este año, ya que realzan el movimiento natural del pelo. Para las que quieren apostar por un look corto, el corte Pixie (totalmente corto) va a ser furor, así como el corte Bob por encima de los hombros.

3 colores de pelo en tendencia para este 2026

1. Chocolate brunette (castaño chocolate)

El castaño chocolate va a ser la estrella de este año. "Consiste en un tipo de castaño más oscuro, con pocos matices, lo cual es fácil de mantener, y aparte se ve bien", señala Glez. Si ya tenés pelo castaño, podés dejartelo natural o darle unas leves iluminaciones.

2. Buttercleam blonde (rubio manteca)

"El color tendencia para las rubias va a ser el buttercream blonde. Es un rubio más natural, nos despedimos de los rubios platinados. Se ve muy bonito y también es fácil de mentener", dice la influencer.

Si ya sos rubia natural o tu base es castaña clara, alcanza simplemente con hacerte algunos reflejos sutiles. La idea es que no llegues al extremo de decolorar tanto la totalidad de tu pelo, para evitar que se reseque y mantenerlo fuerte y natural.

3. Copper soft

"Es un color que va un poco más a lo castaño que a los tonos rojizos", señala la experta. Es un híbrido entre el castaño y el colorado, aunque tirando mucho más al castaño. Es ideal si tu colorimetría es cálida y querés un color elegante y a su vez original.