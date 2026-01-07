Caída del comercio con Brasil con fuerte impacto sobre los sectores industriales

El intercambio comercial entre Argentina y Brasil registró en diciembre de 2025 una disminución interanual del 16,9%, de acuerdo con el informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). La contracción respondió a caídas simultáneas de las exportaciones y de las importaciones, en un contexto en el que el vínculo comercial entre ambos países continúa mostrando una reducción del volumen operado. A pesar de este retroceso, el saldo comercial mensual resultó superavitario para Argentina, luego de diecisiete meses consecutivos de déficit, aunque el resultado acumulado del año mantuvo signo negativo.

Según los datos del informe, el intercambio total entre ambos países alcanzó en diciembre un monto de 2.109 millones de dólares, por debajo de los 2.538 millones registrados en el mismo mes de 2024. La reducción del comercio bilateral se inscribe en una tendencia de menor dinamismo del intercambio, que se expresa tanto en el flujo de bienes argentinos hacia el mercado brasileño como en las compras realizadas por Argentina al principal socio comercial del Mercosur.

Las exportaciones argentinas a Brasil totalizaron 1.068 millones de dólares en diciembre. Este valor representó una caída interanual del 14,1%, lo que marcó el sexto mes consecutivo de retroceso en las ventas externas hacia ese destino. En la comparación mensual, las exportaciones también mostraron una disminución del 3% respecto de noviembre. El desempeño de las exportaciones reflejó una menor colocación de productos industriales, en particular vehículos automotores de pasajeros y partes y accesorios para vehículos, así como una reducción en envíos del complejo lácteo, que incluye leche, crema de leche y otros derivados.

Por su parte, las importaciones argentinas desde Brasil sumaron 1.042 millones de dólares en diciembre. Este nivel implicó una baja interanual del 19,6%, la segunda caída registrada a lo largo de 2025, y una reducción del 15,3% en relación con el mes anterior. La contracción de las importaciones se explicó principalmente por menores compras de partes y accesorios para vehículos automotores, vehículos automotores de pasajeros, motores de pistón, vehículos de carretera y minerales de hierro y sus concentrados. Estos rubros suelen concentrar una porción relevante del comercio bilateral, por lo que su caída tuvo un impacto directo sobre el volumen total del intercambio.

Como resultado de estas variaciones, el saldo comercial bilateral de diciembre fue superavitario para Argentina en 26 millones de dólares. Se trató del primer resultado positivo luego de diecisiete meses consecutivos de déficits mensuales en el intercambio con Brasil. Sin embargo, este resultado puntual no alcanzó a modificar el balance del año. En el acumulado de 2025, el saldo comercial entre ambos países fue deficitario para Argentina en 5.224 millones de dólares, lo que da cuenta de una relación comercial que continúa mostrando un desequilibrio estructural.

La industria, la más afectada

La composición del comercio bilateral permite observar que la reducción del intercambio no respondió a un único factor, sino a un ajuste simultáneo en los flujos de exportación e importación. En el caso de Argentina, la menor demanda brasileña de productos industriales, en particular del sector automotor, tuvo un peso central. Este sector mantiene una fuerte integración regional, por lo que las variaciones en el nivel de actividad de Brasil impactan de manera directa sobre las exportaciones argentinas. Al mismo tiempo, la caída de las importaciones desde Brasil reflejó una menor demanda interna de bienes intermedios y finales, especialmente vinculados a la industria.

En términos de posicionamiento comercial, Argentina se ubicó en diciembre como el cuarto mayor proveedor de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao, con exportaciones por 5.443 millones de dólares, Estados Unidos, con 3.199 millones, y Alemania, con 1.094 millones. En el ranking de destinos de las exportaciones brasileñas, Argentina ocupó el tercer lugar, por detrás de China, Hong Kong y Macao, que concentraron compras por 7.207 millones de dólares, y Estados Unidos, con 3.449 millones. Esta ubicación relativa muestra que, pese a la contracción del intercambio, Brasil continúa siendo un socio comercial relevante para Argentina, aunque con una participación que no logra recuperar los niveles de años anteriores.

En el acumulado de 2025, Brasil registró un superávit comercial con el mundo de 69.943 millones de dólares. Este resultado contrasta con la evolución del comercio bilateral con Argentina, donde el intercambio se redujo y el saldo anual permaneció deficitario para la economía argentina. La divergencia entre el desempeño global del comercio brasileño y su relación con Argentina sugiere un desplazamiento relativo de los flujos comerciales hacia otros mercados, en un contexto de cambios en la demanda y en la estructura del comercio regional.