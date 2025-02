Ruggeri explotó contra Rojo, Gago y Marchesin por la eliminación de Boca

La eliminación de Boca Juniors en la Fase II de la Copa Libertadores generó un clima de tensión en La Bombonera. El Xeneize cayó en los penales contra Alianza Lima, quedando sin chances de disputar la Copa Sudamericana y perdiendo la oportunidad de pelear por el acceso a la fase de grupos del torneo continental.

El entrenador Fernando Gago fue blanco de críticas por algunas decisiones en la serie contra el equipo peruano, especialmente por el cambio de arquero en los segundos finales antes de los penales. Oscar Ruggeri, ex campeón del mundo, no dudó en expresar su opinión al respecto: "¿Ahora qué decís? 'Vamos a estar atentos a la tarde que no gustó que sacaran al arquero'. ¡A mí tampoco! Increíble lo que pasó. Cuando a Gago le llegó la noticia de que debían cambiar al arquero, tenía que decirle: 'No, nene, atajá vos. Quedate parado. ¿No atajaste ninguno? Listo, no importa, no atajaste. Pero vos te quedás en el arco'".

Ruggeri también mencionó la responsabilidad de Marcos Rojo como líder del equipo: "Rojo, el capitán, tiene que ir y decirle a Gago: '¿Qué hacés?'. Tiene que ir y golpear a Gago atrás y decirle ‘dejá al arquero’. Yo soy Gago, agarro al arquero y le digo: '¿Por qué te querés ir? ¿Estás loco? Andá a atajar vos. Vos sos el tipo importante, nos trajiste hasta acá'. ¡La gran posibilidad teníamos!".

En cuanto al futuro de Gago como entrenador, Ruggeri piensa que debería continuar en el cargo: "Creo que Gago tiene que seguir y salir el viernes. ¿Para qué lo llamaron? Es un técnico al que llamaron por algo. Perdieron, ¿lo sacan ahora?". El ex jugador también criticó a la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme y lamentó los resultados de los últimos dos años: "Dos años que no participan en la Copa Libertadores. ¿Cómo un equipo como este no va a estar en la Copa Libertadores? Nos hace mal al fútbol argentino; hasta a River, la Conmebol. ¡A todos les hace mal! Dos años no van a jugar. Es un fracaso rotundo. Eso tiene que preocupar a los dirigentes. Imaginate si Riquelme no fuera presidente y estuviera afuera las cosas que estaría diciendo. Barbaridades, ¿o no?".