Mariano Closs estalló contra Boca en ESPN por el cambio de Brey por Marchesín

Mariano Closs destrozó a todo Boca Juniors en ESPN tras el papelón en la serie contra Alianza Lima, por la segunda fase de la Copa Libertadores 2025. La derrota por penales tras empatar 2 a 2 en el global, que culminó en la eliminación del "Xeneize" del torneo continental, no tardó en tener repercusión y el periodista hizo referencia a un tema en particular. El cambio de arquero de Leandro Brey por Agustín Marchesín sin dudas causó sorpresa y el relator lo analizó luego del encuentro en La Bombonera.

Durante el post partido en la señal de Disney, tanto él como el resto de sus colegas debatieron de varias cuestiones referentes a lo sucedido pero una de las que más llamó la atención fue la decisión de Fernando Gago en los últimos minutos. Es que el ingreso del juvenil para los penales no salió para nada bien y su equipo se despidió rápidamente del certamen. Closs aprovechó la ocasión, no perdonó a "Pintita" ni a sus compañeros del cuerpo técnico y horas después continuó en F12, el ciclo deportivo de televisión de todos los mediodías en el mencionado canal.

Mariano Closs destrozó a todo Boca tras el cambio de Brey por Marchesín y la eliminación en la Copa Libertadores

"Si está hablado... con una seña lo hacés. No te vas hasta la línea de cal para hacer eso. Participaron cinco personas, es un teléfono descompuesto", esbozó el conductor mientras mostraban las imágenes de Gago y sus colegas decidiendo la modificación. Poco después, profundizó: "No puedo opinar hasta que no hable Marchesín. Si no dice que tuvo una lesión... por más figura que haya sido no sé si la da vuelta con la gente. Están todos sorprendidos. Arquero de Selección... y no te saca (Louis) Van Gaal, vos querés irte del partido si es que no estás lesionado, no quiero opinar porque no lo sé".

Boca Juniors quedó afuera de la Copa Libertadores por penales a manos de Alianza Lima

Closs continuó con las críticas a Boca en ESPN F12

En el arranque de su programa en la señal de Disney, el relator siguió con los palazos contra el "Xeneize" y no se guardó nada. "Es un presente y un futuro difícil para Boca. No hubo grandes argumentos futbolísticos y esta eliminación es cara". Por otro lado, apuntó contra la dirigencia y su trabajo en los últimos años: "Hay ruido con (Juan Román) Riquelme también. El repaso que tiene que hacer la gente de Boca no es con esta eliminación, es durante todo este tiempo. Con qué se incoporó, lo que se dejó ir, los manejos, cómo se reforzó Boca". Y concluyó que "cuando vos tenés sucesivos cambios de jugadores y técnicos es porque no encontraste nunca la talla de esos jugadores, porque este sí fue un buen mercado de pases aunque algunos llegaron tarde".

