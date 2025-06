Viviana Canosa ya tendría reemplazo en El Trece.

Viviana Canosa tuvo un complicado arranque con su programa en las tardes de El Trece: no generó buenos números de rating y hizo fuertes denuncias que le trajeron dolores de cabeza a las autoridades del canal. Por ese motivo, se conoció que ya no seguiría al aire y el periodista Tomás Dente reveló qué histórico conductor ocuparía su lugar.

Viviana En Vivo es el nombre del programa con el que la famosa presentadora debutó este año en su regreso a la televisión de aire después de varios años de trabajar en canales de noticias del cable. Las recientemente enumeradas situaciones que Canosa protagonizó hicieron que el ciclo no durara más de tres meses y ya habría reemplazo: un programa de entretenimiento del Guido Kaczka.

"Estoy hablando con ‘el riñón’ del programa, con Dami Rojo, ‘me estoy enterando por vos que nos levantan’. Nosotros tenemos un documento que dice que en la grilla de julio ya no figura el programa de Viviana y el que desembarca es Guido Kaczka con un programa de entretenimiento", comenzó Dente en su programa. Y sumó: "Lo que me dice Dami Rojo es que el canal le dice a la producción que ellos siguen. Estamos a 12 de junio, comuniquen a la gente, porque Viviana ya lo dijo en el streaming".

Dente aportó más detalles sobre la interna entre Canosa y El Trece y relató: "Me dicen de muy buena fuente que en breve, en cuestión de horas, va haber una reunión entre Viviana y los decisores de Canal 13. Ella está en nuevos términos, de hecho habló un montón con Adrián Suar, yo creo que el enojo no tiene que ver con una persona en particular, tiene que ver con una estructura que le soltó la mano, que no la soltó. Que se subieron al ring del rating, el día que Viviana explotó y estuvo dando notas ahí en TN, después Vivi siente que le soltaron un poco la mano".

Ángel de Brito dijo otra cosa sobre el reemplazo a Canosa

"La va a reemplazar Cuestión de Peso, que iría en ese horario desde julio, agosto, vuelve a su horario. En el lugar de Cuestión de Peso va a ir el programa de Homero Pettinato, va a ser un programa de juegos. Reacción en Cadena se va a llamar", continuó su descargo el periodista. De Brito tambvién aludió a los rumores del paso de Viviana Canosa a C5N, pero aclaró que no hay nada concreto al respecto: "Se va a quedar en el streaming (de Rial) seguramente", sostuvo el conductor de LAM. Por su parte, la panelista Yanina Latorre reveló: "Con lo capaz que es, qué loco que se vaya de todos lados mal. Ella tendría que parar un poco y fijarse. Se fue mal de Majul, de Rivadavia, de acá también".

La palabra de Lizy Tagliani tras las denuncias de Viviana Canosa

"Estoy más tranquila hasta cierto punto. Mucha gente me dice que ya pasó, no es que pasa porque se deja de hablar en la tele, es algo que se tiene que resolver y que quiero que se resuelva. No me importa lo que pase en la tele, esto es algo personal, algo que tiene que ver conmigo, con mi mamá y con mi honra", comentó Tagliani en el programa de televisión de Flor de la V.