"Me canso": Mario Massaccesi y un fuerte llanto que conmocionó a todos en Cuestión de Peso

Mario Massaccesi vivió un momento de congoja en Cuestión de Peso.

Mario Massaccesi está en un álgido momento laboral, ya que lleva adelante el ciclo matutino de TN junto a Paula Bernini y también Cuestión de Peso en las tardes de El Trece. Fue en este programa que el presentador debió hacer frente a un emotivo momento vivido por un famoso exparticipante del show.

Cuestión de Peso regresó a la pantalla de El Trece el año pasado, con la conducción de Mario Massaccesi, en un contexto de dudas sobre cómo el ciclo sería recibido, ya que los tiempos cambiaron y hay más consciencia sobre la gordofobia, a diferencia del contexto social de las primeras ediciones del show. A pesar de esa realidad, el ciclo logró instalarse en la programación televisiva actual y logra buenas mediciones de rating en sus emisiones.

El exparticipante en cuestión es Luis Zerda, quien acudió al estudio del ciclo después de haber adelgazado decenas de kilos. El hombre contó que se casará y se mostró feliz junto a su pareja, con quien no pudo contener las lágrimas cuando Massaccesi les dio a conocer que desde CDP les regalarán el almuerzo de la fiesta: "Muchas gracias por todo lo que hacen por nosotros, por los chicos también. La verdad que le salvaron la vida a Luis, yo sé mejor que nadie lo que pasó. Ha vivido hasta en la calle, es muy triste", soltó la pareja de Zerda. Por su parte, el concursante pudo hablar cuando se recompuso y esbozó: "Muchas gracias. Como dijo ella, somos agradecidos. Cuando me operé dije 'todo se va a ir acomodando'. NO tenía laburo y no sabía qué iba a hacer con mi vida. Y se fue dando todo".

El duro descargo de Mario Massaccesi sobre su niñez

“Durante años creí que yo era el responsable, el verdugo te hace creer que vos sos el responsable y el culpable de todo…error, hasta que asumís el rol de víctima pasa un tiempo. Vengo de una niñez muy rota, donde fui la víctima. Fue mucho más que eso (dijo sobre el abuso) pero mi compromiso con ese niño (él mismo) es ampararlo, cuidarlo.", comentó Massaccesi en diálogo con Caras. Y sumó: "Fue en un tiempo donde no se hablaba de todo eso, te hacen sentir culpable, tenés miedo, vergüenza, crees que nada más es posible, la mirada de los demás te condiciona, yo estaba en una niñez muy triste pero siempre me salvaron los sueños. Cuando vos empezás a trabajar con tus sueños, a veces podés solo y a veces necesitás pedir ayuda, yo recién a los 33 me di cuenta que quería hacer con mi vida, cuando murió mi madre, nunca le dije nada por miedo, suponía lo que mi madre me iba a decir, que me iba a retar, eso estaba en mi imaginación…mi madre era una santa, seguramente me iba a abrazar”.

Mario Massaccesi.

Por último, Massaccesi se sinceró y expuso: “Yo era un pibe triste, mi adolescencia fue muy triste, mi juventud fue muy triste, no disfrutaba, estaba pendiente del qué dirán, pensaba que no iba a poder cumplir mis sueños, porque creía que nada era posible, cambié cuando me fui de Rio Cuarto, mi ciudad!.