Mario Massaccesi habló sobre Yuyito González.

Mario Massaccesi es uno de los periodistas y conductores de televisión más populares de la actualidad, dado el éxito de Cuestión de Peso en El Trece, y por ese motivo sus declaraciones suelen tener repercusión. Así sucedió con lo que el comunicador contó recientemente de su encuentro con Yuyito González, la pareja del Presidente de la Nación, Javier Milei.

El conductor de televisión dio una entrevista a Pasa Montagna (Radio Rivadavia) y allí fue consultado por un reciente encuentro que tuvo con la modelo y presentadora. "Está más solicitada. Estuvimos charlando un rato y está súper solicitada porque la gente se quiere sacar fotos. Los fotógrafos la tomaban en cada movimiento que hacía", comenzó su descargo Massaccesi.

"Me parece que es algo natural, si es la novia o la pareja del Presidente y va a un evento donde se lleva todas las miradas. Tampoco habia otras figuras que pudiera hacerle sombra y competir en la exposición", continuó su análisis Massaccesi. Al mismo tiempo, aseguró que no nota creída a Yuyito González a pesar del auge que atraviesa y cerró: "Por lo que yo vi, está en una posición de 'si puedo ayudar en algo con esta exposición, lo hago'. De hecho estuvo charlando un ratito con los chicos de Cuestión de Peso y una de las chicas le pidió una entrevista con el Presidente para hablar sobre un tema y ella fue muy amable".

El enojo de Edith Hermida con Yuyito González

González se pronunció sobre cómo vive y lo que hizo con una icónica prenda de vestir de Javier Milei: "¡Yo estoy feliz de la vida! ¡Me siento totalmente ganadora! Entonces fui al placard de mi novio para buscar algo que me transmita éxito, triunfo ¿Y que hice? ¡Me puse la campera del campeón, che! ¡La famosa campera de la campaña! ¡Sí! ¡Acá la toco porque es como que me transmite el éxito!".

En una reacción a ese video, Hermida soltó: "Salir hablando de olor a éxito que tiene la campera en un país donde la gente la está pasando mal, Amalia, la verdad hay mucha gente que no llega a fin de mes". Al mismo tiempo, Any Ventura adhirió: "Para mí le juega en contra, no sé si a toda la gente le gusta esa presentación de una conductora en un magazine".

Yuyito González está en pareja con Javier Milei.

La indirecta de Susana Giménez contra Milei por la cadena nacional: "Me quedé muda"

"Pensaba debutar el 15 de septiembre. Teníamos el programa preparado, el sketch de apertura filmado, pero llamaron de la presidencia al canal y dijeron que había cadena nacional. Pidieron disculpas muy amablemente. Así que dije: ‘Bueno, me voy por cinco días a ver los perros y de paso descanso un poquito’. Vuelvo el viernes. No creo que pase nada por retrasar el estreno una semana, pero me quedé muda porque teníamos todo preparado. Ahora estoy tranquila, espero que nos vaya bien", comentó la diva sobre la postergación de su estreno.

El enojo de Yuyito González con Susana Giménez

"Susana Giménez dijiste ‘qué enamoradizo el presidente’. Me hizo ruidito, se los tengo que confesar. No es enamoradizo el presidente, el presidente está enamorado de mí y yo estoy enamorada de él". Luego, siguió: "Es una relación sólida, sana, hermosa y firme. O sea, que ‘enamoradizos’ no, por favor. ¿Lo sacamos? ¿Lo borramos? La editamos a la Su. ¡A la Su, a la Sa y a la Na! ¡La editamos!", comentó la celebridad de TV.