En la previa a las elecciones, desde Formosa resaltaron la importancia de la reforma Constitucional provincial

De cara a las elecciones que se desarrollarán este domingo en Formosa, en la que se elegirán además de los diputados provinciales y convencionales constituyentes que reformarán la Constitución provincial, el candidato y rector de la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole, reivindicó los derechos adquiridos y destacó la importancia de que queden asentados en ley fundamental.

En diálogo con El Destape 1070, Muracciole aseguró: "Para nosotros resulta una oportunidad histórica que todos esos logros, avances y derechos que se conquistaron de la mano del Modelo Formoseño puedan quedar plasmados en una constitución provincial. Lo que vemos a nivel nacional es que muchos de los derechos que creíamos que iban a seguir estando hoy se están perdiendo, se pierden de la noche a la mañana".

"Se piensa en los jubilados de ANSES, que perdieron los medicamentos gratuitos, se piensa en los científicos del Conicet, que hicieron una vida, una carrera, y hoy no saben si van a poder seguir investigando en su país", lamentó el candidato y agregó que "se piensa en los médicos del Garrahan, que son médicos de un hospital de altísima complejidad que salva vidas todos los días y hoy no saben si van a poder continuar su carrera médica".

En esa línea, aseguró: "Pensemos en tantos derechos que se pierden de la noche a la mañana cuando no se consagran en la Constitución, y por eso nosotros creemos fundamental que los derechos a la educación, de la salud, de cuarta generación, al agua, a la energía, los derechos políticos, como la paridad de género y todo lo conquistado en ese sentido, queden plasmados para que así queden garantizados a futuro, para el disfrute y el goce de los formoseños y formoseños".

Las críticas a una provincia que crece

En el marco de la entrevista, el rector reconoció que Formosa es una provincia criticada por varios funcionarios del Gobierno nacional, y aseguró que "deben ser una de las provincias de la que más se habla, pero la que menos se conoce", y afirmó que esto se debe "fundamentalmente porque el gobernador Gildo Insfrán tiene una presencia muy fuerte, pero de Formosa se dice generalmente que es la provincia que tiene más pobres, y es mentira".

"Formosa está de la mitad de la tabla para abajo en términos de pobreza, se dice que es la provincia con la mayor cantidad de empleados públicos y es mentira", criticó Muracciole y explicó que "Formosa tiene 60 empleados públicos por cada 1000 habitantes". Además, remarcó que se dice que "tiene los salarios más bajos de la República Argentina, y es mentira, está entre las cinco provincias de mayores salarios tanto del empleo público como el empleo privado de todo el norte grande de Argentina".

Otras de las desmentidas que el funcionario aclaró que es que se dice que Formosa tiene "una alta desocupación, pero en realidad es una de las provincias con menor nivel de desempleo de la Argentina", y subrayó que también "se dice que todo el empleo es público, otra mentira, ya que el 70% del empleo está en el sector privado y sólo el 30% está en el sector público".

"Lo que no se dice con ese prejuicio es que el 80% de los empleados público de Formosa son o médicos, enfermeros, policías o docentes en las escuelas, y dan un servicio fundamental que garantizando la salud, garantizando la educación o garantizando la seguridad", remarcó Muracciole, y concluyó: "No se dice que Formosa es la tercer provincia de la Argentina con la mayor cantidad de propietarios de sus viviendas, más del 75% de los formoseños son propietarios de su vivienda. Se dicen muchísimas cosas de Formosa, pero no se cuenta nunca la parte buena, porque generalmente creo que hay mucho prejuicio".