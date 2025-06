Elecciones 2025 en Formosa: destacaron la importancia de la reforma constitucional para "incorporar derechos ganados"

En el marco de la campaña rumbo a las elecciones provinciales del próximo 29 de junio, Graciela de la Rosa, candidata a convencional constituyente por el Frente de la Victoria (FdV), reafirmó la importancia de avanzar en la reforma de la Constitución de Formosa, destacando el contraste entre el rumbo nacional impulsado por el Gobierno de Javier Milei y el Modelo Formoseño que se sostiene en la provincia.

“Ese contraste entre el Gobierno libertario nacional y nuestro Modelo Formoseño nos da mucha más fuerza para decir que este es el momento para reformar la Constitución Provincial e incorporar todos los derechos ganados”, enfatizó De la Rosa en declaraciones públicas.

La dirigente formoseña también se refirió al contexto político nacional y recordó la reciente condena judicial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido, subrayó que “la Auditoría General de la Nación (AGN) no encontró ningún hecho de corrupción en su gestión, mientras que sí se detectaron numerosas irregularidades durante el mandato de Mauricio Macri, especialmente en el Ministerio de Modernización dirigido por Andrés Ibarra”.

Entre las irregularidades mencionadas se destacan el aumento de cargos jerárquicos, conflictos de intereses, anomalías en las licitaciones de los parques eólicos y serias inconsistencias en la distribución de la pauta publicitaria oficial durante los años 2017 y 2018. “A través de las auditorías pudimos ver efectivamente lo que pasó en el Gobierno de Macri, desde el endeudamiento externo con el FMI hasta las graves faltas a la administración pública”, remarcó.

Asimismo, cuestionó la falta de avance de estas causas en la Justicia, señalando que “la mayoría de las auditorías están en los juzgados, pero no sabemos por qué no caminan y por qué esos hechos gravísimos de corrupción no aparecen en los medios de comunicación masivos”.

Finalmente, De la Rosa insistió en la necesidad de profundizar el Modelo Formoseño: “Hoy más que nunca debemos defender los derechos adquiridos, institucionalizarlos en nuestra Constitución y consolidar un proyecto de provincia que priorice el bienestar de todos los formoseños frente al ajuste y la exclusión que impulsa el Gobierno nacional”.

Quiénes renuevan su banca

El próximo 29 de junio, la ciudadanía de Formosa será convocada a las urnas para participar de una jornada electoral clave en la vida institucional de la provincia. En estos comicios no solo se renovarán bancas en la Legislatura provincial y en los concejos deliberantes municipales, sino que también se elegirán Convencionales Constituyentes, quienes tendrán la responsabilidad de llevar adelante la reforma de la Constitución Provincial.

Con las candidaturas ya oficializadas, se abre un nuevo escenario político donde varios funcionarios buscarán renovar su mandato o asumir nuevas funciones, mientras otros darán un paso al costado. En el caso del Partido Justicialista, finalizan su mandato este año las y los legisladores Azucena Santillán, Estela Escobar, Viviana Guzmán, Aldo Ingolotti, Rafael Navas, Jorge Román, Agustín Samaniego, Rodrigo Vera y Teresa Galván. Entre ellos, Samaniego, Santillán, Navas y Vera buscarán renovar sus bancas dentro del Frente de Todos. Además, Vera integra también la lista de candidatos a Convencionales Constituyentes, destacando la relevancia del proceso que tendrá lugar tras las elecciones.

Por la oposición, el espacio Nuevo País, que tuvo fuerte presencia en la Legislatura, se reconfigura: Adrián Bogado decidió no presentar candidatura y señaló en declaraciones previas su escepticismo respecto de una unificación de la oposición. Gabriela Neme, por su parte, encabezará una doble postulación como Diputada Provincial y Convencional Constituyente por un sublema de la Confederación Frente Amplio Formoseño. Si bien se especuló con un posible pase a La Libertad Avanza, finalmente continuará dentro del frente opositor.

Dentro del mismo espacio, Agostina Villaggi, junto con Miguel Montoya y Carla Zaiser, también intentarán renovar sus bancas legislativas. Los tres culminan mandato este año y competirán desde un sublema diferente al de Neme. Por otro lado, Enrique Ramírez, referente del PRO, optó por no postularse en estos comicios, pese a formar parte del mismo frente que la diputada con la que mantuvo recientes cruces mediáticos. En su momento, Neme había acusado al sector liderado por Villaggi de obstaculizar su protagonismo como opositora, lo que fue respondido con fuertes declaraciones: “Sus expresiones son temerarias, irrespetuosas y marcadamente irresponsables”.