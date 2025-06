Un nuevo programa de El Trece estaría en el horario de Guido Kaczka.

Una figura del streaming argentino llegará a la pantalla de El Trece con un ciclo de entretenimientos y ya se conoció un spot al respecto. Homero Pettinato es el humorista que desembarcará en el medio del grupo Clarín y hay rumores de que se trate del horario de Los Ocho Escalones de Guido Kaczka.

En el anuncio oficial del canal sobre el nuevo programa de Homero Pettinato en El Trece no se hace referencia alguna a la fecha de estreno del mismo ni al horario que tendrá, por lo que los fans del humorista deberán esperar para enterarse en qué momento del día saldrá la aire el ciclo de su ídolo. Reacción en Cadena es el nombre del programa que tendrá el hijo de Roberto Pettinato.

Se trata de un formato que fue furor en sus versiones de Estados Unidos y España y por eso desde la emisora de Clarín apuestan por él en esta ocasión. "El programa es de juegos, de asociación de palabras. A veces hay que adivinar la palabra completa, pero muchas veces hay que asociarla con otra que te dan de pista", contó Pettinato según citó Ciudad Magazine. Y sumó: "Me gusta mucho cómo conduce Guido Kaczka. Cómo maneja los tiempos y aprovecha cada momento. Pero no se trata de imitar a nadie. Lo mejor es ser uno mismo y disfrutar con los que están ahí”.

Todo sobre el supuesto despido a Viviana Canosa en El Trece

"Levantan el programa de Viviana Canosa en julio. El escándalo que se generó en Viviana en vivo luego de su denuncia a personas del medio, involucrando la pedofilia de forma muy poco responsable", soltó Santiago Riva Roy, columnista del ciclo de Ángel de Brito en Bondi. "Me acaba de llegar esa información. Lo tengo chequeado. Ella ya empezó a expresar cierto malestar. Lo hizo en el stream donde participa de noche. Le levantan el programa en julio, cumplidos los tres meses. Eso hoy, 10 de junio, es así", continuó. Y siguió: "Lo que te hace el ego no es decir 'sí, yo quisiera seguir pero me lo levantan'. La gente de este medio tiene un problema de ego muy grande y no va a admitir eso. Qué es lo que va a decir Viviana, y ya lo está diciendo: 'yo no siento libertad, siento más libertad en el stream, no vibro con la tele'".

El descargo de Lizy Tagliani tras la denuncia de Canosa

"Estoy más tranquila hasta cierto punto. Mucha gente me dice que ya pasó, no es que pasa porque se deja de hablar en la tele, es algo que se tiene que resolver y que quiero que se resuelva. No me importa lo que pase en la tele, esto es algo personal, algo que tiene que ver conmigo, con mi mamá y con mi honra", comentó Tagliani en el ciclo de Flor de la V. Y sostuvo: "De hecho, vamos a hablar en Tribunales, supongo, pero es con la única persona que me cruzaría. A la querella alguien va a tener que ir porque es una querella penal".