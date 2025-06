Conmoción por el drama de salud de una figura de Showmatch: "Complicado"

Una recordada figura de El Trece que participó el reality show de Marcelo Tinelli, Bailando por un sueño, es noticia por una afección de salud que atraviesa en Miami. Se trata de Mar Tarrés, una famosa influencer de "body positive" que llegó al ciclo de televisión y allí se volvió aún más famosa.

Si bien Tarrés lleva años alejada de la pantalla televisiva, en sus redes continúa activa y por eso aún genera repercusión todo lo que le pasa. "Mar Tarrés está con su pareja en Miami y tienen Influenza A. Es muy complicada si no la atienden a tiempo. Ella está mejor, pero su novio está complicado. Están internados en una clínica", reveló Ángel de Brito en alusión al estado de Mar, en LAM.

El periodista y su equipo leyeron un comunicado oficial sobre lo que vive Tarres y sostuvieron: "La influencer Mar Tarrés viajó a Miami a comprar ropa para su nuevo emprendimiento y disfrutar unos días en la playa junto a su pareja, Pablo Giménez. Pero el viaje ideal tuvo un giro inesperado: Mar y su novio habrían empezado a sentirse mal cuando Pablo se desmayó y tuvo que ser llevado de urgencia desde el hotel a un reconocido hospital de Miami Beach".

"El diagnóstico es un caso grave de Gripe A, un virus cuyo contagio está en aumento. Ambos estarían estables y aislados en una misma habitación, pero Pablo estaría en un estado más grave con neumonía y asistencia para respirar", agregaron. Por su parte, Tarres se pronunció en sus redes sobre lo que vive y escribió: "Gracias a todos por preocuparse. Estamos en Miami. En este hospital nos atendieron muy bien, pero estamos solos los dos, remándola".

Mar Tarrés en Showmatch.

El duro relato de Nazarena Vélez sobre su drama de salud

"Con respecto a las anfetaminas, yo tengo 50 años, creo que a las mujeres de nuestra generación nos han impuesto un montón de estereotipos que son imposibles. Yo me crié con que todas teníamos que ser la muñeca Barbie. Y somos todas diferentes", comenzó su descargo. Y siguió: "Caí en las anfetaminas, en lo fácil, en tomarme una pastilla para poder encajar en ese cuerpo de Barbie que yo naturalmente no tengo. Bueno, casi me muero. Lo sané porque casi me muero. Me agarró un preinfarto por las pastillas, por las anfetaminas, por el exceso de esa basura que creo que todavía hoy no se habla como se debería hablar, que es una droga fatal que te arruina completamente. Y ante la inminente muerte que yo podía llegar a tener, dije ¿qué estoy haciendo?".

Nazarena dio contexto y sumó: "Ya era madre de dos hijos... y yo me considero una buena mamá, porque yo amo a mis hijos, la frase 'yo doy todo por mis hijos' es real. Yo doy mi vida por mis hijos y casi me muero por pertenecer, por encajar, por seguir estando dentro de lo que el medio y la autoexigencia que yo tenía me imponían. Entonces fue pensar 'estoy loca, ¿qué estoy haciendo? Me estoy matando. Voy a dejar dos criaturas sin la madre...'. Ahí fue como un golpe en la cabeza de decir se terminó. Basta".