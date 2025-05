Se filtró un video de Marcelo Tinelli que confirma todas las sospechas.

Marcelo Tinelli es una vez más noticia en la televisión argentina por un video que salió a la luz y que confirma todas las sospechas. El mismo fue reproducido en el programa de Viviana Canosa, emitido por El Trece, y en él se puede oir que "El Cabezón" exclamó: "Necesito".

En efecto, lo que hizo Tinelli fue grabarse en la comodidad de su tiempo libre. Simulando cantar la canción "Necesito" de Sui Generis, el histórico conductor de VideoMatch y ShowMatch confirmó las sospechas: está pasando tiempo libre fuera de la televisión y, como era de esperarse, disfruta del ocio.

Viviana Canosa y sus panelistas se rieron con el video de Marcelo Tinelli. A su vez, se consultaron por qué los famosos hacen "selfies" con movimiento, aludiendo al formato que decidió utilizar el bolivarense para grabar el fragmento de la famosa canción de Sui Generis.

En redes sociales, las interacciones con este video fueron varias. Muchos usuarios bancaron lo hecho por Marcelo Tinelli, mientras que otros lo cuestionaron y se rieron, tal y como hicieron los panelistas de El Trece que observaron en primera persona el material transmitido a través de la señal del Grupo Clarín.

Letra de "Necesito", canción de Sui Generis que cantó Marcelo Tinelli

Necesito alguien que me emparche un poco

Y que limpie mi cabeza

Que cocine guisos de madre, postres de abuela

Y torres de caramelo

Que ponga dos tachuelas en mis zapatos

Para que me acuerde que voy caminando

Y que cuelgue mi mente de una soga

Hasta que se seque de problemas

Y me lleve

Y que esté en mi cama viernes y domingo

Para estar en su alma todos los demás

Días de mi vida

Y que me quiera cuando estoy, cuando me voy

Cuando me fui

Y que sepa servir el té, besarme después

Y echar a reír

Y que conozca las palabras

Que jamás le voy a decir

Y que no le importe mi ropa

Si total me voy a desvestir

Para amarla

Para amarla

Necesito a alguien que me emparche un poco

Y que limpie mi cabeza

Que cocine guisos de madre, postres de abuela

Y torres de caramelo

Si conocen alguien así

Yo se los pido

Que me avisen, porque es así totalmente

Quien necesito, quien necesito

Quien necesito, quien necesito

Quien necesito, quien necesito

¡Quien necesito¡ (quien necesito)

¡Quien necesito¡ (quien necesito)

¡Quien necesito¡ (quien necesito)

La-ra-ra-ra-ra, ra-ra