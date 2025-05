Trabajadores de Call Center rompen el techo a las paritarias y desafían a Caputo

La Asociación de Trabajadores Argentinos de Centros de Contacto (ATACC) y la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC) cerraron un acuerdo en negociaciones paritarias que fija un aumento mayor al 9%. La cifra rompe el techo que impone el Gobierno para congelar los salarios de los trabajadores.

ATACC y CACC sellaron un nuevo acuerdo paritario correspondiente al segundo trimestre de 2025 para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 688/14. El entendimiento establece un incremento salarial total del 9,38%, de carácter no remunerativo, que se abonará en tres tramos entre abril y junio.

¿Cómo serán los aumentos?

La suba se liquidará sobre los salarios básicos de marzo 2025 (incluidos los incrementos no remunerativos vigentes a esa fecha) y se pagará en forma de asignación no remunerativa, bajo la denominación “Incremento No Remunerativo – Acuerdo abril de 2025”, de la siguiente forma:

5,4% con los haberes de abril 2025

2,35% con los haberes de mayo 2025

1,63% con los haberes de junio 2025

Qué significa no remunerativo

No genera aportes ni contribuciones al sistema de la seguridad social.

Sí corresponde aplicar aportes y contribuciones a la obra social OSTACC.

Se calculan también los aportes previstos en los artículos 35, 36 y 37 del CCT 688/14.

Se debe tener en cuenta para:

Adicionales obligatorios del Art. 11 inc. A del convenio

Cálculo del aguinaldo (SAC)

Indemnizaciones por despido sin causa

Vigencia: del 1° de abril al 30 de junio de 2025

Incorporación al básico: todos los incrementos no remunerativos se incorporarán al salario básico en julio 2025.

Cuándo se paga el aguinaldo en junio de 2025

De acuerdo con lo establecido por la Ley 27.073, el aguinaldo de junio debe ser abonado a más tardar el lunes 30 de junio de 2025, fecha que marca el cierre del primer semestre del año. Sin embargo, la normativa otorga a los empleadores un plazo de gracia de hasta cuatro días hábiles posteriores, lo que extiende el plazo máximo de pago hasta el viernes 4 de julio.

Esto significa que los trabajadores en relación de dependencia podrían recibir el aguinaldo en cualquier momento entre fines de junio y la primera semana de julio, dependiendo de la política interna de cada empresa.

En el caso de los jubilados y pensionados del sistema previsional nacional, el pago del aguinaldo se realiza junto con el haber mensual de junio. Las fechas exactas varían en función del monto de la prestación y la terminación del DNI del beneficiario.

El calendario de pagos se divide en tramos y se extiende habitualmente entre la segunda y la cuarta semana de junio. La Anses publica este cronograma a comienzos de cada mes, por lo que se recomienda consultarlo para conocer el día preciso de cobro.