Guido Kaczka habló sobre su presente profesional.

Guido Kaczka habló en un móvil televisivo sobre el final de su ciclo The Balls y el regreso de uno de sus más emblemáticos formatos. El conductor de El Trece también se pronunció sobre la vuelta de Mario Pergolini a la televisión, quien competirá con La Voz Argentina próximamente según Exitoína.

El ciclo de Kaczka que continuará al aire es Los Ocho Escalones, el ya clásico formato de preguntas y respuestas con un jurado compuesto por figuras del espectáculo que tiene buenas mediciones de rating desde hace años. En alusión al final de The Balls, anunció que ya trabaja en lo nuevo: "Estoy armando el próximo, volvemos con los perros. Esta vez va a ser juegos, puertas", en alusión a un programa como el recordado Bienvenidos a Bordo.

"The Balls termina en julio, más o menos cuando termina Gran Hermano", esbozó la expareja de Florencia Bertotti en referencia al final de su programa de juegos, que no logró buenos números de audiencia en las noches de El Trece. En alusión a las supuestas exigencias económicas de Mario Pergolini a El Trece, Guido Kaczka bromeó: "Si yo tengo que ceder un porcentaje de mi sueldo para que vuelva, lo pongo".

El descargo de Andy Kusnetzoff sobre la vuelta de Mario Pergolini a la TV

"Me encanta, imagínate que Mario hace mucho que no lo vemos en televisión. Para mí es como mi familia de origen", sostuvo Kusnetzoff sobre la llegada de Mario Pergolini a El Trece. Y cerró: "Estamos tan acostumbrados a hablar de la crisis de la tele, a tirar mierda, pero esto es otra cosa. Me parece una buena noticia. No está muerta, como tampoco lo está la radio. Hay distintos formatos, y si el contenido es bueno, la gente lo ve. Antes se veía igual aunque no fuera bueno, pero ahora tenés que ir especialmente a verlo, es más difícil".

Guido Kaczka.

Al mismo tiempo, Kusnetzoff habló sobre su propio regreso a la televisión y sentenció: "Puede ser que vuelva antes de fin de año. Estamos hablando, vamos a ver. Nunca me quedé tanto en un lugar cómodo. Yo voy y vengo. Si vos no desgastás un formato, siempre podés volver". Para cerrar, el presentador reflexionó: "Una buena historia siempre se puede hacer, no necesariamente con famosos, sino con buenos invitados que tengan algo para contar".

Las especulaciones en Intrusos sobre el futuro de Guido Kaczka en El Trece

"¿Qué va a pasar en El Trece con todos estos movimientos y con la llegada de Pergolini? ¿Lo sacan a Guido de su horario central? ¿Pierde después de años el horario central? Obviamente con su programa The Balls que no funcionó", pronunciaron. "Me parece que Guido va a sacar algo nuevo… Para mí levantan el programa The Balls. Va a sacar algo nuevo. Aparentemente vuelven los perros, algo con perros", predijo con certeza Marcela Tauro antes de la entrevista a Kaczka, con quien comparte el mismo equipo radial desde hace años en el programa matutino de la radio La 100.