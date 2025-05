Yanina Latorre y Guido Kaczka comiten en rating de lunes a viernes.

Yanina Latorre estrenó este año su ciclo Sálvese Quien Pueda, un magazine de espectáculos donde se debaten temas de actualdiad de la farándula. Si bien marca muy buenas mediciones de rating y se posiciona como uno de los programas más vistos del canal, en la emisión de ayer no pudop ganarle a la apuesta de El Trece, Los Ocho Escalones.

El ciclo de entretenimientos conducido y producido por Guido Kaczka está súper instalado en la pantalla chica, a diferencia del de Latorre que llegó hace pocos meses. En la jornada del martes 21 de mayo SQP promedió un rating de 4 puntos, mientras que el ciclo de Kaczka logró 4.8.

En la emisión de ayer, Latorre y su panel -compuesto con Lizardo Ponce, Fede PopGold, Ximena Capristo y Majo Martino- debatieron durante gran parte del programa sobre el conflicto entre La China Suárez y Wanda Nara, después del fuerte cruce entre Yanina y la ex de Benjamín Vicuña. Por su parte, Kaczka tuvo un programa regular en la mencioanda jornada, con los típicos juegos de preguntas y respuestas que plantea su ciclo.

El nuevo programa de Yanina Latorre sale al aire a las 19 y tiene una hora de duracion. Se trata de una especie de preámbulo de LAM, ciclo que empieza a las 20, en el que la comunicadora deja el lugar de panelista para ponerse en el rol de conductora y plasmar su impronta en el debate de cada uno de los temas de chimentos, entre los que últimamente se destacaron el Wanda Gate, la separación de Fernanda Callejón, el escándalo de Diego Brancatelli, entre otros.

El insólito descargo de Yanina Latorre sobre lo que le pasó en un hotel

"El cuarto tenía todo un ventanal, no tenía balcón; el balcón estaba en el living. De repente a la izquierda, en el ventanal, empiezo a sentir un ruido y veo a un mono colgado de la ventana", comenzó su descargo. Y concluyó: "Yo digo 'no va a entrar, no va a entrar'. A los cinco minutos, el mono adentro. Salí corriendo en bombacha por lo pasillos, gritando. Llegué al lobby: '¡Hay un mono!'. Le dejé la cartera, le dejé todo. Y vino un señor con una tranquilidad misionera hermosa y yo de decía que corriera (risas). El tipo me explicó que los monos no hacen nada".

Yanina Latorre atendió a Yuyito González

"Ella está enojada, tiene un enojo conmigo porque no quiere que se hable de su programa. Ella dice que tiene un grupo de abogados que van a estar mirando a ver a quién puede demandar", comenzó Latorre. Y siguió: "Hay que decirle que está en pareja con el presidente de la Argentina y nosotros estamos ejerciendo nuestro laburo y estamos opinando. Y no podes arrancar un programa con dos muñequitos de madera, haciendo que chapan. No es una nena de 2 años".

Latorre aludió al juego de González en su ciclo de TV con unos muñequitos que hicieron las veces de ella y Javier Milei y sostuvo: "Me parece deplorables esos muñequitos. ¿Hay algo más marginal que la novia del presidente tenga un programa que use únicamente para demostrar que está con él? Ella se levantó en vivo a Milei y mediatizó su vínculo, entonces bancate la que venga".