Yanina Latorre y Ángel de Brito se cruzaron en vivo.

Yanina Latorre y Ángel de Brito protagonizaron un cruce en pleno vivo de LAM, por lo que la panelista había dicho sobre Dalma Maradona. El conductor es amigo de la hija del 10 y la defendió tras las declaraciones de Latorre, quien no dio marcha atrás en su postura y se enfrentó a su colega en vivo.

La hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe le respondió a Gonzalo Valenzuela después de las críticas del actor al futbolista y Yanina consideró a los dichos de Dalma como una sobrerreacción, con lo que Ángel no estuvo de acuerdo. "¿A vos cuando critican a Diego (Latorre) no te molesta? ¿Cuándo critican a Lola (Latorre) no te duele?", arremetió De Brito ante Latorre en América TV.

"No me podés comparar a Lola con Diego Maradona, Ángel, y te hablo en serio. Lola no es pedófila", le respondió Yanina, en un tono de clara incomodidad. Por su parte, De Brito no se quedó callado: "No, me estás dando vuelta las cosas, no entendés. Que vos no te banques a Maradona a mí me resbala. Lo que te estoy diciendo es que tenés que entender que a ella le afecte que critiquen de esa manera al padre".

El mal momento que vivió Yanina Latorre al ser acosada

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Latorre en su ciclo radial en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

Yanina Latorre.

La madre de Lola y Diego Latorre contó que hay una serie de acciones que ella y sus vecinos del country hacen cuando llegan a la entrada, para que los guardias se den cuenta que es alguien del barrio y les abran las puertas. "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas", continuó.

"Tengo el modelo del auto, la patente, todo grabado con las cámaras pero llegué a mi casa tipo... Los de seguridad se quedaron en la puerta y yo me quedé como hasta las 3 de la mañana (despierta)", agregó Yanina. Y cerró: "No sé si es por inseguridad, por algo que hago o digo. Estaría bueno que me dejen expresar porque no soy política, no soy ensobrada, no le debo nada a nadie. La pasé para el ort* porque el tipo se fue y vino y aparte hacía como que adelantaba y retrocedía, fue feo".