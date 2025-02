Se filtró la palabra que desató el enojo al aire de Mariela Fernández en Crónica TV

Experiodista de Crónica TV filtró la palabra que desató el enojo al aire de Mariela Fernández.

La periodista Mariela Fernández protagonizó el escándalo del día al abandonar de forma abrupta el aire de Crónica TV y, más tarde, no presentarse en el programa radial Atardecer de un día agitado (La 100). En las últimas horas, el periodista Santiago Riva Roy filtró cuál fue la palabra que desató la furia de la conductora.

Fue al aire de Bondi Live que el periodista de espectáculos Santiago Riva Roy develó el motivo que desató la furia de Mariela Fernández al aire del canal de noticias. "Yo laburé en Crónica un año y (el canal) sale al aire a los huevos y los ovarios que les ponen sus laburantes porque la técnica es de cuarta. El profesionalismo de su gente hace que el canal salga al aire", sostuvo el periodista. "Trabajan con cosas viejas", agregó Ángel de Brito sumándole picante a los dichos del periodista.

Segundos después, Santiago Riva Roy filtró la palabra que habría provocado el enojo de Mariela en Crónica TV: "Le pregunté a alguien y me dicen 'estaba el productor en el control y le switchean algo para que Mariela escuche al aire por la cuca, y el productor dice -textual-: esta mogólica dice que no me escucha'. Obvio, no se lo dijo para agredirla, no voy a justificar la violencia pero en la tele esto pasa. Y la mogólica lo escucho. Obvio repudiamos esa palabra". "Y ahí es que ella enloquece con el tema del audio", cerró Carla Conte, sorprendida.

El momento en que Santiago Riva Roy devela la palabra que habría enfurecido a Mariela Fernández.

El momento en que Mariela Fernández enfureció al aire en Crónica TV

Se vivió un incómodo momento en el piso de Como todas las mañanas, cuando la conductora Mariela Fernández estaba haciendo su trabajo junto a su compañero. Sin embargo, sucedió detrás de escena que desató un momento de total tensión entre los dos conductores. Muy indignada por lo ocurrido, Mariela abandonó el programa en plena transmisión en vivo.

"23 grados en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a repasar los accesos. Habían dicho la temperatura, pero vamos a repasar los accesos", comenzó diciendo Mariela, con un tono de voz desganado, dejando ver su molestia por un aparente error que alguien que le estaba dándole órdenes sobre lo que seguía en el programa. Aparentemente, lo pactado era seguir con el clima, pero la persona que se encarga de pasar imágenes de fondo puso una incorrecta.

"No, no no, no te metas", la frenó su compañero. Todavía más enojada, Mariela le contestó: "No, no, es que no se puede laburar así, loco. ¡No se puede laburar así, no se puede laburar así!". Inmediatamente después, abandonó el piso del programa. El conductor intentó llevar la situación y continuó diciendo, mientras de fondo se escuchaban las quejas de la conductora: "Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui, no pasa nada. Son días, todos laburamos mucho, estamos... Bueno, vamos a los principales accesos".