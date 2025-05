Chau Guido Kaczka: la drástica decisión de El Trece que sorprendió a la televisión.

En medio de un complicado presente en cuánto a números se trata, El Trece tomó una drástica decisión sobre el futuro de Guido Kaczka, uno de sus conductores más emblemáticos. La figura del canal lleva varios años en la señal y liderando la grilla con sus programas nocturnos, pero parece que "su fin" está a punto de llegar.

Según trascendió en Intrusos, parece que la tensión no para de crecer en El Trece, sobre todo ante la llegada de Mario Pergolini al canal. Al parecer, el nuevo ciclo pisa fuerte en la organización del canal y las autoridades no tienen problema en "levantar" ciclos ya consolidados en pos de apostar todo por el nuevo ciclo. "¿Qué va a pasar en El Trece con todos estos movimientos y con la llegada de Pergolini? ¿Lo sacan a Guido de su horario central? ¿Pierde después de años el horario central? Obviamente con su programa The Balls que no funcionó", empezaron por decir en el ciclo de América TV.

Fue entonces que, en medio de las especulaciones, Marcela Tauro tomó la palabra y explicó: aparentemente, The Balls finalizaría su emisión pero esto no marcaría en fin de Guido Kaczka en televisión ni mucho menos en el canal. "Me parece que Guido va a sacar algo nuevo… Para mí levantan el programa The Balls. Va a sacar algo nuevo. Aparentemente vuelven los perros, algo con perros", reveló la periodista.

Finalmente, fue el mismo Guido quien estuvo interceptado por las cámaras de Intrusos y contó la verdad detrás de todas las especulaciones: "Mario es un ícono de la tele. Yo sigo con Escalones… Estamos armando el próximo. Volvemos con los perros, esta vez va a ser algo con juegos, con puertas". Por último, sentenció: "The Balls termina en julio. Más o menos en el final de Gran Hermano. Yo sigo en Canal Trece. Yo estoy bien, y si tengo que ceder algún porcentaje de mi sueldo para que vuelva Mario lo pongo. Que lo tome… Yo tengo alguna data que no quiero decir para no equivocarme".

Carmen Barbieri contó la fuerte interna con El Trece: "No me pidieron ni permiso"

Este lunes 26 de mayo, Carmen Barbieri debutó en El Nueve con su nuevo programa tras su abrupta salida de El Trece. La emblemática conductora inició el nuevo ciclo con entusiasmo por la oportunidad, pero no desaprovechó la situación para enfrentar a El Trece y exponer cómo se portaron con ella.

Barbieri conducía Mañanísima por Ciudad Magazine y luego de unos años de éxito, la pasaron a El Trece, sin embargo, no obtuvo los números deseados por las autoridades del canal. En este marco, desde la señal de Adrián Suar decidieron desvincularla abruptamente y sin darle un margen de tiempo para poder conseguir otro trabajo. Esta situación sin dudas molestó a Carmen quien en repetidas ocasiones manifestó su molestia, pero durante su debut fue aún más enfática.

"¡Vamos globo de mi corazón! ¡Vamos Huracán todavía! Con esta murga maravillosa... hace 30 años viene sufriéndola, mi globo querido. Vamos a divertirnos, a entretenernos y a informarnos... ¡Con Carmen!", así empezó por decir Barbieri al inicio de su programa, refiriéndose al pasaje de Huracán a la final de la copa de la Liga. Sin embargo, tras demostrar entusiasmo y alegría, siguió con un fuerte palo para El Trece.

"A mí me rajaron de un canal, no me pidieron ni permiso y se quedó El Zorro con 15 capítulos que los repiten y los repiten, y sigue haciendo 5, 6, 10 puntos...", siguió. Luego de esta declaración, la conductora presentó a su equipo y siguió como si nada, aprovechando la oportunidad que le dieron desde El Nueve.