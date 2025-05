Carmen Barbieri decidió contar la verdad sobre su salud: "Me hice un estudio".

Tras haber sido internada de urgencia y permanecer un día y medio en terapia intensiva, Carmen Barbieri rompió el silencio sobre su estado de salud y llevó tranquilidad a sus seguidores. En diálogo con Viviana en Vivo (El Trece), la conductora aseguró: “Estoy floja, pero bien. Por suerte no fue nada grave”.

La preocupación se había encendido cuando la exvedette experimentó fuertes dolores en el pecho que la despertaron a las cinco de la mañana. “Sentí como si me clavaran un cuchillo en el pecho y me faltaba el aire. Después me dormí, pero a las nueve volvió el dolor”, relató. Ante el susto, llamó a su secretaria y amiga Melanie para que la llevara de inmediato a la clínica Zabala.

Una vez allí, la pasaron directamente a terapia intensiva de unidad coronaria, y le realizaron numerosos estudios para descartar afecciones cardíacas. “No fue un infarto, ni grande ni chiquito. Me lo aclararon los médicos”, contó. También detalló que se revisaron posibles problemas en la aorta, trombosis o pinzamientos en la columna, pero todo salió bien.

“Me hice un millón de estudios y no tengo nada. El corazón está impecable, la aorta bien, el pericardio también”, agregó. Aunque reconoció que no se asustó, sí se preocupó por los síntomas. Hoy, tras recibir el alta, Barbieri destacó que no le indicaron medicamentos y su estado general es bueno. La noticia llevó alivio al entorno de la actriz y al público que sigue su carrera. Con su característico humor y fortaleza, Carmen cerró el tema dejando en claro que la salud le dio un buen susto, pero no una mala noticia.

Carmen Barbieri reavivó una vieja pelea con Graciela Alfano y la trató de irrespetuosa

Carmen Barbieri vivió un tenso final en los últimos programas de Mañanísima, luego de la confirmación de su despido de Canal Trece. En uno de los episodios, la conductora protagonizó un fuerte enfrentamiento con Graciela Alfano, donde ambas intercambiaron duras acusaciones y revivieron conflictos del pasado. Más tarde, Carmen ofreció una entrevista en la que dio detalles sobre este encontronazo.

En conversación con TN, Carmen Barbieri se refirió al comportamiento de Graciela Alfano y la definió de la siguiente manera: "No es maleducada, porque tiene mucha inteligencia y una excelente educación. Es una irrespetuosa, esa es la palabra. Es rebelde, por eso se mantiene joven, tiene la actitud de una adolescente", comentó.

Además, Carmen explicó cómo comenzó la discusión durante el programa. "Yo no me enojé, pero en un móvil me ignoró, y ese era mi programa. Luego, me dijo 'estoy hablando con Majo Martino' y me dejó sin palabras", recordó sobre el altercado que ocurrió durante una de las entrevistas.

La conductora también recordó una conversación que tuvo con Graciela en la que la actriz comentó sobre su tratamiento rejuvenecedor. "Ella dijo que lo hacía para estar bien para el sexo, y cuando le mencioné que también era útil para el prolapso, me respondió: 'Vos tendrás prolapso'", relató entre risas.

Finalmente, Carmen insinuó que el origen de su enemistad podría estar relacionado con rumores sobre un supuesto romance entre ella y Matías Alé. "Es una irrespetuosa increíble, pero me gusta. Tal vez tiene algún problema conmigo. Ella siempre creyó que yo estuve con Matías Alé, pero no fue así, es como un hermano para mí", concluyó Carmen Barbieri.