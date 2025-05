Fede Bal habló de la salud de Carmen Barbieri.

Carmen Barbieri sufrió un dolor de pecho en la jornada del martes 13 de mayo y fue hospitalizada por ese motivo. Recientemente su hijo Federico Bal se pronunció de manera pública sobre el estado de salud de su madre, que estuvo internada en una institución de salud.

Estefi Berardi fue la periodista que se refirió a problema de salud de Carmen Barbieri a través de sus redes sociales, cuando escribió: "Carmen Barbieri internada en la Clínica Zabala por un fuerte dolor en el pecho. Está internada en terapia intensiva de unidad coronaria en observación. Quieren descartar un infarto".

"Tuvo un dolor en el pecho ayer a la mañana. Se internó para hacer estudios. No es nada grave. No tuvo ningún infarto. Todos los estudios dieron bien", le dijo Fede Bal a Primicias Ya. Y siguió: "Hay que llevar un control cuando a uno le duele el pecho. Puede tener riesgo de algún infarto o lo que sea y hay que regularla y demás. Pasó una buena noche y este miércoles por la tarde le darán el alta. En la clínica Zabala la atienden muy bien y tiene sus médicos ahí, así que gracias por preguntar pero está todo en orden".

La palabra de Carmen Barbieri sobre su salud

"Ahora estoy sin dolor. Tuve dos episodios a las 5 de la mañana, como si me clavaran un cuchillo en el pecho. Me despertó el dolor, como que me faltaba el aire. Después me tomé una aspirina, me di vuelta de costado, me quedé un ratito ahí y me dormí. Y a las nueve de la mañana, otra vez la misma puntada en el pecho", comentó la capocómica. Y agregó: "Ahí llamé a Melanie, que es mi amiga y mi secretaria, y le dije ‘vení a buscarme y llevame a Zabala porque yo no sé si hice un infarto o estoy haciendo un infarto’. Tengo bien el corazón. Si hubo un infarto, me dice la doctora, ‘fue chiquitito, chiquitito, por eso te internamos’. Estoy en terapia intensiva de unidad coronaria. El corazón está impecable, no hay trombosis, bien la aorta, bien el pericardio. Todo, me dicen, está todo perfecto".

Fede Bal y su madre.

Fede Bal sobre cómo atravesó el cáncer

En una entrevista con Infobae Fede Bal habló de su tiempo viviendo con cáncer y recordó: "Fue duro, increíble y revelador, pero me dio un lado luminoso de la vida. Después de ese momento, cuando lo superé y se fue. Hoy sigo con mis chequeos y soy consciente de que voy a ser un paciente de cáncer toda la vida, pero no me duele nada porque entendí que el dolor es otro. Trato de no quejarme. Le bajé a la ambición. Soy bastante feliz".

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal explicó como le fue diagnosticado el cáncer de recto y rememoró: "A los 30 no suelen hacer estudios de rutina. Empecé a tener sangrados al ir al baño y era cada vez más fuerte. No me hice el estudio por un año, hasta que Sofía, que se portó tan bien conmigo en esto, me llevó casi de los pelos y me hice una colonoscopía. Estaba haciendo temporada y a los tres días me llamó el doctor Huertas. Me dijo que tenía cáncer maligno y me sugirió ir a Buenos Aires a empezar el tratamiento".