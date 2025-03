"Vamos a volver": Carmen Barbieri y un descargo que sorprendió a toda la televisión argentina

Carmen Barbieri hizo un profundo descargo en su programa de televisión.

Carmen Barbieri es una actriz, conductora de televisión y directora teatral que tiene décadas de trayectoria en los medios, con una masiva llegada a la gente. De esa manera, un reciente descargo de la artista tuvo repercusión por cuán sincero y real fue: la exjurado de Showmatch reveló lo que le depara su futuro profesional, ante sus televidentes.

La madre de Federico Bal llevó adelante su ciclo Mañanísima durante cinco años: primero en el canal de cable Ciudad Magazine y luego con su paso a las mañanas de El Trece. A pesar de esta realidad, Carmen Barbieri anunció con cierto pesar que ya no estará más al aire y se despidió de su gente, ya que su programa fue removido por decisión de las autoridades del canal y próximamente María Belén Ludueña tendrá su ciclo en las mañanas de la emisora.

“Buen día, hoy es el último programa de Mañanísima. Pero no es una despedida, sino que es un hasta pronto porque vamos a volver. Este es un gran programa. Estuvimos calculando cuánto tiempo estuvimos al aire, primero estuvimos en Ciudad Magazine. Ese fue mi regreso a la conducción. Después nos pasamos a El Trece. En total, hicimos cinco años”, comentó Carmen Barbieri en su despedida. Y siguió: “Uno no se da cuenta, qué rápido pasa el tiempo. Les mando un beso a todos. Le mando un beso grande a Estefanía Berardi, que es mi hija de la tele, y al gran Alberto Martín. Estoy contenta porque cuando termina un ciclo en mi vida en el trabajo, sé que empieza otro y otro y otro”.

Por su parte, Lucas Bertero también se pronunció sobre el fin de Mañanísima y sostuvo: “Pasamos 367 mañanas juntos, es mucho. Pasamos muchas cosas juntos, realmente, nos queremos. Hay cariño y estamos al día de lo lindo y lo feo que le pasa a cada uno. Hemos festejado todo, fuimos a comer a mil lugares. Eso quiere decir que seguíamos teniendo ganas de vernos después de trabajar”.

Carmen Barbieri.

“Yo siempre me pregunté cómo era el mundo de la artística, encontré una familia acá. Carmen es una mamá, una vecina del barrio, es la compañera del secundario que volvés a encontrar. Ella me enseñó cuál es la diferencia entre ser famoso y ser popular”, comentó por su parte Edgardo Alfano, a modo de despedida.

El desgarrador descargo de Fede Bal sobre el día que le contó a su madre de su enfermedad

“Fue duro, increíble y revelador, pero me dio un lado luminoso de la vida. Después de ese momento, cuando lo superé y se fue. Hoy sigo con mis chequeos y soy consciente de que voy a ser un paciente de cáncer toda la vida, pero no me duele nada porque entendí que el dolor es otro. Trato de no quejarme. Le bajé a la ambición. Soy bastante feliz”, comentó Bal en Infobae. Y sumó: “Cuando se lo dije a mi vieja. Ninguna madre está preparada para que su hijo le diga “tengo cáncer”. Mi cabeza estaba más preocupada por ella que por mí. Los gritos de ella tirada en el piso. Me decía: ‘Levanto la temporada’. Yo le respondí que no me iba a morir de esto, que en algún momento me iba a morir pero no de esto, y que ahora tenía que hacer el tratamiento”.