Viviana Canosa no fue a la mediación con Lizy Tagliani.

Viviana Canosa y Lizy Tagliani tenían hoy una mediación por la contradenuncia de calumnias e injurias que la humorista le hizo a la periodista. A pesar de esto, la conductora de El Trece no se presentó al evento y Lizy habló sobre cómo vivió ese momento en un móvil de televisión.

Canosa acusó de ladrona a Tagliani y también soslayó una frase que la vinculó con la corrupción de menores en su programa de El Trece. Más tarde, Canosa se presentó en Comodoro Py y presentó una denuncia vinculada a una supuesta red de pedofilia que involucraría a Lizy y otras personaldiades de la farándula argentina.

"No se pidieron disculpas, se van a ofrecer más pruebas, presentar un descargo. 'No hay motivos para retractarse cuando te avala la verdad'. Canosa redobla la apuesta y ratifica lo expuesto", sostuvo la panelista Paua Varela en América TV. Al mismo tiempo, Lizy Tagliani sostuvo: "Fue de manera virtual, estuvo su representante, así que con eso ya es suficiente. Lo importante es que venga yo para saber que esto sigue hasta el final, para no desestimar. No tengo la menor idea (sobre la ausencia de Canosa) y honestamente no tengo nada para decir acerca de la otra parte, solo puedo hablar de mí. Voy a ir hasta el final, que por eso me he presentado acá y que voy a seguir, porque acá vengo por mi nombre y mi honor. Se han dicho mentiras muy graves, acusaciones muy graves".

El descargo de Lizy Tagliani antes de la mediación

"Estoy más tranquila hasta cierto punto. Mucha gente me dice que ya pasó, no es que pasa porque se deja de hablar en la tele, es algo que se tiene que resolver y que quiero que se resuelva. No me importa lo que pase en la tele, esto es algo personal, algo que tiene que ver conmigo, con mi mamá y con mi honra", comentó Tagliani en el programa de Flor de la V en El Nueve. “Yo le dije a una jueza: si yo no tengo mi honor y mi nombre nada me importa. Para mí, mi mamá era lo más de lo más. Todas las cosas que han dicho de mí son horribles, porque no tengo nada que ver con eso, es una falta de respeto. Es una deshonra. Hoy es el cumpleaños de mi mamá, sé lo que significaría esto para ella. Mi mamá me asesina si algo de esto fuera verdad”, siguió Lizy.

Viviana Canosa.

Sobre un encuentro televisivo con Canosa, Lizy sostuvo: "Tuve la suerte de poder estar y poder pasar para el otro lado y que me acepten con mucho amor y cariño, pero esto se hubiese sabido desde antes. No es tan fácil ser mala persona y que la gente no lo diga, tenés que ser muy poderosa para que eso pase. Por supuesto. En televisión, con la única persona que a mí me interesaría sentarme frente a frente es con ella. Sentarnos las dos y agarrar cronológicamente las cosas, y hablarlas, charlarlas en la cara y negárselas en la cara también".