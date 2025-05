Flor de la V decidió hablar y rompió el silencio tras la denuncia contra Lizy Tagliani: "Está naturalizado"

Flor de la V no se guardó nada y sorprendió a todos al hablar sobre la denuncia contra Lizy Tagliani.

Flor de la V rompió el silencio tras la denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani y fue contundente. Las palabras de la conductora de Los profesionales de siempre, programa emitido en El Nueve, resonaron en los pasillos de la farándula. "Está naturalizado", dijo.

"Vamos a ver que sucede y que dice la justicia", aseguró Flor de la V, quien aseguró que la denuncia de Viviana Canosa fue "cruel". "Es cruel. Ir a denunciar algo hablando en potencial es heavy y sobre todo es delicado cuando involucra a tantas personas y tanta gente querida del medio", agregó.

Con una postura marcada, Flor de la V añadió: "Me parece que el ataque sistemático al colectivo LGBT, y más con el colectivo trans, está naturalizado ahora. Hay algo que volvió que me da tristeza, se habilitaron ciertos discursos que están legitimizados. Las que gozamos de privilegios somos pocas, que trabajamos, que tenemos una casa, que podemos dormir bajo techo, que tenemos acceso a la salud, pero eso no es lo que pasa en general"

"Me produce tristeza porque hace 35 años soy travesti y creí que en esta instancia iba a haber más travestis trabajando. Nosotras estamos acá por el público, ni más ni menos. Las denuncias de Viviana acompañan la época. Podemos decir cualquier cosa y herir y lastimar gratuitamente", cerró Flor de la V.

Telefe confirmó qué pasará con Lizy Tagliani tras el escándalo con Viviana Canosa

Lizy Tagliani se encuentra en medio del ojo de la tormenta de la farándula, ya que tras las acusaciones de Viviana Canosa, se generaron muchas dudas con respecto a su continuidad en Telefe. Sin embargo, tras varios días de especulaciones, salió a la luz que decisión tomaron desde el canal.

Según informó Adrián Pallares, Telefe habría decidido acompañar a la conductora en medio de este complicado proceso legal y la cantidad de exposición mediática que vivió. "Telefe va a poner el cuerpo por Lizy Tagliani", empezó por decir el conductor de Intrusos en su editorial para introducir el tema.

En este marco, sumó: "La frase que repiten en Telefe es 'no nos va a pasar lo mismo que la otra vez'". De este modo, se refirió a cierto remordimiento por parte del canal de haber accionado tan rápido con el caso de Jey Mammón, a quien desvincularon automáticamente tras las acusaciones en su contra por corrupción de menores. A esto, Rodrigo Lussich, su compañero, sumó: "Quizá están un poco arrepentidos de la salida abrupta de Jey".

Finalmente, Pallares cerró el tema: "Parece broma pero la palabra es 'no nos van a volver a voltear a un conductor'". De esta manera, parece que Telefe continuará con el contrato de Lizy Tagliani, quien está al frente de La Peña de Morfi, ciclo que conduce junto a Diego Leuco.