La furia de Lizy contra un productor de Olga.

Lizy Tagliani está enfrentándose a un duro momento personal tras la denuncia que Viviana Canosa hizo en su contra y la dejó en el ojo de la tormenta. En medio del escándalo judicial, la humorista protagonizó un tenso cruce con uno de sus productores en el canal de stream Olga y explotó de furia.

Todo comenzó en Olga en un segmento nuevo del programa de Lizy Tagliani que no salió bien al aire, motivo que despertó su furia: "¿Dónde está el pibe este Alejandro, el productor, o vos nene, Lautaro? A ver, ¿Qué entienden ustedes porque la Peluquería funciona en paralelo? Que lo hablamos 700 veces". En ese momento, el joven productor tomó la palabra y sostuvo: "Que mientras vos cortas el pelo, acá se desarrolla algún contenido".

El ida y vuelta entre Lizy y el productor siguió y escaló a mayores cuando la humorista le recriminó: "¿Y dónde mie... estoy apareciendo yo cortando el pelo?". "Vamos y volvemos, las imágenes de lo que está pasando allá y acá", sostuvo el joven en las consolas. "No, no, las dos cosas en paralelo. Lo hablamos 700 veces. Para qué pierdo todos los días de mi vida media hora para charlar al pe..?. Hoy lo tendríamos que haber hecho, no a partir de ahora nene, date cuenta", lo retó al aire provocando un incómodo momento.

Lizy Tagliani habló tras la posibilidad de perder la adopción de su hijo

Lizy Tagliani continúa bajo el ojo de la tormenta luego de la denuncia que Viviana Canosa hizo en su programa -donde la trató de ladrona, de haber abusado de menores y de ser parte de una supuesta red de trata- y que luego ratificó en Comodoro Py. Y en medio de la incertidumbre por lo que pasará con la adopción de su hijo, la comediante rompió el silencio con un conmovedor mensaje en redes sociales.

Lejos de ocultarse, la conductora de La Peña de Morfi (Telefe) salió a cruzar a la periodista y aseguró que irá hasta las últimas instancias para limpiar su nombre. Además, sostuvo que las declaraciones son totalmente falsas y que “no encontrarán nada” que diga lo contrario. Es por ello que en medio de la guerra mediática, la humorista recurrió a sus redes sociales para compartir un tierno mensaje a su hijo “Tati”, quien se encuentra en proceso de guarda. "Esta foto será un recuerdo de que mamá tiene fuerza siempre", escribió la humorista junto a una imagen de ella cargando en brazos a su hijo.

Quien habló sobre el tema fue el periodista Marcelo Polino en diálogo con Puro Show (El Trece). "Voy a hablar sobre el tema adopción. Lizy, en este momento, está en un proceso de guarda. En el proceso de adopción hay varias etapas: hay guarda provisoria, hay guarda definitiva. Y por estos días a Lizy se le iba a dar la guarda definitiva para que ella pueda iniciar el juicio por adopción. Por ahí la gente no sabe que una vez que se te da la guarda plena el niño aún no puede llevar tu apellido, sino que los papás adoptantes deben iniciar un juicio por la adopción", explicó el periodista. Y sentenció: "Podría llegar a peligrar la adopción del niño".