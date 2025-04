Qué dijo Flor Peña tras ser vinculada a la denuncia de Canosa.

Viviana Canosa presentó una denuncia contra Lizy Tagliani en Comodoro Py en la que vinculó a la comediante con una red de trata de menores. Además, en el documento que presentó Canosa figuraría el nombre de la actriz Florencia Peña, quien rompió el silencio y se quebró en medio de su defensa.

Invitada a LAM (América TV) Florencia Peña habló con Ángel de Brito y su equipo sobre la denuncia de Viviana Canosa y su nombre en el documento. "A mí las injusticias de estas características me generan mucha impotencia y mucha tristeza porque yo empatizo con la gente laburante. Yo soy una persona controversial siempre, soy picante y me banco el juego. Me he bancado muchas, es parte de quien soy y me banco el vuelto de ser como soy o las cosas que digo. Pero hay algo que me ha atravesado a lo largo de los años que es mi honestidad", expresó Florencia con lágrimas en los ojos.

"Entonces, creo que hay un límite porque estoy metida en títulos como que yo estoy en la trata y es un delirio. Cuando hablo con Damián Betular, la Negra Vernaci y Lizy Tagliani, nos preguntamos: '¿Qué está pasando?' ¡Yo no quisiera estar acá sentada pero vengo porque a esto hay que frenarlo ya! Yo me la pasé ensayando así que no estaba enterada de lo que estaba pasando y cuando llegué a mi casa escuché a este hombre hablando con Flor de la V diciendo que lo que dice la denuncia es que 'Florencia Peña recluta menores en tal y tal dirección'",agregó la actriz en referencia directa a los comentarios del periodista Tomás Méndez.

Sin poder ocultar las lágrimas, la actriz que en las próximas semanas estrenará el musical de Mujer Bonita añadió: "Y yo de repente me encuentro en una situación de defenderme de una red de trata. ¿De verdad se me está acusando de esto? ¿Yo? ¿Ustedes creen que si yo estaría o hubiera estado en alguna situación cercana a la delictividad no estaría estampada contra un paredón? Estoy acá sentada porque esto va a ser utilizado de una manera muy vil. No quiero googlear mi nombre y lo primero que aparezca sea: 'Florencia Peña' y 'denuncia de trata'. Es un tema muy difícil y yo tengo pibes".

Minutos después, De Brito dio paso a una comunicación telefónica con Fernando Burlando, abogado de Florencia Peña, y en un momento la actriz lo interrumpió para pronunciar: "Esto es una aberración, una hijaputez, lo voy a decir así, contundentemente. Es una acusación absolutamente mentirosa. Yo no me merezco esto. Ni yo ni La Negra (Vernaci), Betular ni Lizy, a quien le creo porque la conozco. Estoy enojada porque siento que no hay defensa posible con todos los medios hablando con una certeza sobre una denuncia en potencial. Y esto se fue a la mierda".

Qué dijo Lizy Tagliani sobre el video que subió Viviana Canosa en sus redes

Luego de su denuncia en Comodoro Py, Viviana Canosa subió a sus redes sociales un video de Lizy Tagliani en un espectáculo de stand up en el que se hace referencia a una violación. La comediante acusada por la conductora no se quedó callada y le respondió en LAM a Canosa argumentando: "He dicho barbaridades en el under pero el under no es la realidad, el under es la denuncia de todo lo que vivíamos en la calle, es a través del humor (...). El under es poder denunciar todo lo que pasa. Voy a ir hasta las últimas consecuencias para sentar un precedente. No voy a parar hasta que se sepa la verdad".