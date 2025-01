La actriz realizó un análisis sobre la vuelta de Poné a Francella a Telefe.

Florencia Peña es una de las actrices más destacadas del mundo de la televisión y el espectáculo en Argentina y su palabra siempre resuena. En las últimas horas, puso contra las cuerdas a Telefe por la reciente decisión de retransmitir Poné a Francella, el programa protagonizado por Guillermo Francella que salió al aire entre 2001 y 2002. En una entrevista reciente, expuso que no la hace reír y detalló qué piensa respecto a la forma de hacer humor actualmente.

En diálogo con Mil Cosas por Re FM 107.3, Florencia Peña habló sobre la polémica en torno a Poné a Francella en un contexto donde se debatió la manera y los temas para abordar el humor en la actualidad. "A mi tampoco me hacen reír algunas cosas y yo soy parte, tenemos todo el derecho de decirlo. Pero tampoco podemos decirle a la gente de qué se tienen que reír, cada uno se ríe de lo que quiere", expresó en primera instancia.

En este sentido, dijo que el sketch de "la nena" y el suyo sobre Sambucetti no la hace reír. "Me está costando reírme de eso y tenemos que debatir de qué podemos reírnos hoy", consideró. Y amplió: "Estamos entendiendo que uno con el humor, si bien hay que interpelar, incomodar y es una hermosa manera de decir cosas sin que se note tanto, de algunas cosas no nos podemos reír".

Florencia Peña fue parte del elenco actoral de Poné a Francella.

"Llegué a la conclusión de que lo mejor que nos puede pasar es que nos riamos de nosotros mismos ¿Por qué no nos reímos de nosotros mismos?", consideró. Al mismo tiempo, se mostró disconforme con el hecho de "no poder discutir ideas" luego de que Eduardo Feinmann la haya atacado por haber cuestionado Poné a Francella. "Estoy un poco cansada que el que piense distinto es tu enemigo. Me niego a esa Argentina y no quiero esa sociedad. Él piensa de una manera y yo pienso de otra ¿cuál es el problema? Tengo todo el derecho de pensarlo porque además fui parte de ese programa", soltó.

En última instancia, la actriz mencionó la sociedad está viviendo un momento complejo al margen de la discusión por el humor, en el marco de las políticas llevadas adelante por el gobierno de Javier Milei. "Me preocupa que estemos olvidando nuestra historia, que se cierren los lugares de memoria, que no entendamos qué pasó o que intentemos borrar lo que nos pasó como si alguien pudiera venir y decirnos 'mirá vamos a empezar de cero, acá no pasó nada'. Esta división muy marcada que estamos teniendo me preocupa", sostuvo.

Mirtha Legrand sorprendió y visitó un espacio desmantelado por Milei: "Pudimos contarle"

Mirtha Legrand es sin dudas una de las personalidades más reconocidas del mundo de la televisión y el espectáculo argentino y en las últimas horas causó sorpresa por el lugar que visitó. Se trata del Faro de la Memoria en Mar del Plata, un espacio que fue utilizado como centro clandestino de detención en la dictadura militar de 1976 a 1983 y fue desmantelado por el presidente Javier Milei en este último tiempo.

La jornada del martes 21 de enero tuvo una noticia inesperada para todos tras la visita de Mirtha Legrand al Faro de la Memoria. La conductora de 97 años se encuentra en la ciudad costera para ver distintas obras de teatro en el marco de la temporada de verano y aprovechó para estar en este histórico lugar vinculado con la última dictadura militar.

"Hoy nos visitó sorpresivamente Mirtha Legrand. Mantuvimos con ella una charla breve y muy cordial dónde pudimos contarle la historia del predio, sobre el Espacio de Memoria y el Faro Punta Mogotes", expusieron en las redes sociales del lugar con una foto de la conductora junto a una trabajadora del espacio. El posteo se llenó de comentarios en alusión al breve tránsito de Mirtha por este histórico lugar.

"Me deja con la boca abierta, pero bienvenida"; "La verdad me sorprende, pero es una grata sorpresa"; "Siempre estamos a tiempo para un poco de humanidad y sobre todo memoria", fueron algunos de los comentarios expresados. Cabe resaltar que el Faro de la Memoria se encuentra atravesado por un duro ajuste del gobierno de Milei: no solo se desfinanció, sino que se ejecutaron despidos y una bajada política negacionista sobre la dictadura cívico-militar en Argentina.