El Puma Goity confirmó lo que pasa con Guillermo Francella: "Es hora"

El Puma Goity confirmó su relación con Guillermo Francella: "Nació el amor".

Gabriel "El Puma" Goity fue uno de los grandes protagonistas teatrales del 2024 con la fuerte repercusión que tuvo su clásico Cyrano de Bergerac, con versión de Willy Landin, y su aparición como el Doctor Zambrano en la serie de Disney+ El Encargado, junto a Guillermo Francella. Y en el marco de una entrevista, el actor habló de su gran amistad con el protagonista de Casados con Hijos y confirmó una feliz noticia.

Invitado a Noche al Dente (América TV), Gabriel "El Puma" Goity habló de su amistad de más de 20 años con Guillermo Francella, uno de sus compañeros de trabajo más queridos. “No sé él, pero yo lo amo y lo admiro. Hay química. Es un excelente compañero, así que tengo palabras de agradecimiento absoluta. Es hora que hagamos teatro juntos. El mejor dos soy yo, soy su mejor dupla”, afirmó "El Puma", que se presentará con Cyrano en Mar del Plata debido al éxito que tuvo la puesta en su paso por el Teatro San Martín.

“Intentó cambiarme, pero no pudo, la gente se lo dice”, bromeó "El Puma" sobre su relación con Francella antes de reconocer en qué momento arrancó el chispazo de amistad que luego se tradujo en años de trabajo juntos: “En ‘Poné a Francella’ nació el amor”.

La inesperada confesión de Guillermo Francella tras su apoyo a Milei: "Tonto de turno"

Guillermo Francella rompió el silencio tras su apoyo a las políticas de Javier Milei y se refirió al nuevo proyecto que lo devolverá al teatro, está vez como productor. La famosa obra que sedujo a Francella y que lo motivó a volver a trabajar con Marcos Carnevale (que lo dirigió en las películas Corazón de León y Granizo).

Según información del portal de noticias de la periodista Laura Ubfal, Guillermo Francella y Adrián Suar serán los productores de una nueva adaptación teatral de la comedia La cena de los tontos, que estará dirigida por Marcos Carnevale. La comedia se verá en el teatro El Nacional en el otoño del 2025 y estará protagonizada por Martín Bossi, Mike Amigorena, Laurita Fernández -en dos personajes-, Guillermo Arengo y Esteban Prol y cuenta la historia de Pablo y sus amigos, quienes festejan el miércoles como el día de los tontos. "El principio es simple: cada uno debe llevar un tonto. El que consiga llevar a la cena el idiota más espectacular de todos es el ganador. Esta noche, Pablo está eufórico... ha encontrado una auténtica joya. Un idiota irrecuperable. ¡El campeón mundial de los tontos! Francisco Piñon, un contador gris empleado en el Ministerio de Economía, un hombre devoto de sus construcciones hechas a base de fósforos. Lo que Pablo desconoce es que Piñon no es únicamente un auténtico hallazgo, sino también un maestro en el arte de provocar catástrofes...", indica la sinopsis de la comedia de Francis Veber.

Francella dirigió La cena de los tontos en su representación teatral del año 2008 y en una presentación de ese proyecto había remarcado: "Francis Veber, en forma absolutamente ingeniosa y creativa, plasma en ésta pieza esa dualidad, ese contraste de personalidades, el “vivo” burlándose del “tonto” esgrimiendo una excusa llamada…”Cena”, para desplegar toda su impronta verbal y sus luces, para aprovecharse de la ingenuidad e inocencia del “tonto” de turno, encontrado en forma casual en una especie de “caza de brujas”. Pero el tema aquí recurrente, amerita un análisis y una reflexión algo más profunda…¿Es inexorable el triunfo de los vivos frente a los tontos en todos los terrenos?, ¿Siempre ganan los más despiertos? ¿O es caer en un lugar común?. Me inclinaría por esto último. Veber busca y logra que reflexionemos ante éste tópico universal…¡¡¡es tan subjetiva la opinión de si alguien es vivo o tonto!!! Cabe preguntarse: no seremos todos el “tonto” de alguien? …O tal vez: no seremos todos, tan tontos alguna vez, como para sentir que otro lo es?".

"Esta obra reivindica a los que siempre pierden y lo hace de tal manera que es una verdadera bocanada de oxígeno, para todos los que creemos que la única manera de sentirse plenos en la vida, es no siendo mediocres, juzgando las luces del otro, porque en algún momento la lección puede ser tan dura, que nos obliga a volver a empezar y tal vez ya sea demasiado tarde. La Cena de los Tontos es una obra inteligente, sensible, sutil. Una comedia que provoca la risa inevitablemente, alimentándola hasta la desmesura de la carcajada por momentos, y ciertamente, por estar preñada de humor auténtico, arropa la reflexión como saldo, y una piadosa mirada sobre sus criaturas, especialmente, sobre “el tonto”, el personaje seleccionado en la obra como el compendio del idiota", agregaba Francella en dicho comunicado.