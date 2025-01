Flor Peña se animó a hablar y contó lo peor de Guillermo Francella: "No te reís"

Flor Peña apuntó contra Guillermo Francella: "No te reís".

Florencia Peña rompió el silencio y habló de uno de los temas del momento, en medio de la programación de verano en la televisión abierta: la vuelta de Poné a Francella, el clásico ciclo de sketches de humor con Guillermo Francella, que la tuvo como parte del elenco estable. En tono lapidario, la actriz se refirió a la reposición del programa y sentenció: "No te reís".

Invitada a OLGA, la actriz que se prepara para estrenar el teatro Astral el musical de Mujer Bonita opinó sobre la vuelta de Poné a Francella a la televisión y se mostró enfáticamente en contra. "Para mí está pasado, no da que lo pasen de vuelta", lanzó ante los streamers. En ese momento Homero Pettinato le preguntó si alguien de Telefe le había consultado antes de decidir refritar el ciclo y Peña reveló que nadie la llamó para ver si daba o no el consentimiento antes de la emisión.

"Yo amé Poné a Francella. Creo que soy la compañera y la mujer con la que más trabajó y me divierto mucho con él, pero creo que el humor tiene que ver con las épocas. Si hoy viéramos a Olmedo, uno puede entender a Olmedo mirando para atrás y diciendo 'este era el humor del que nos reíamos', pero si lo ponés hoy no te reís de un montón de cosas que quedaron fuera de contexto. El Manosanta tocando a la chica no va", cerró.

Telefe sigue emitiendo un especial de Poné a Francella los sábados a las 22.15, después de Escape Perfecto. Asimismo, los domingos habrá una repetición de Bake Off Famosos antes de Gran Hermano, para ayudar a levantar los números del canal. Poné a Francella fue un ciclo de humor y sketches que se emitió por primera vez en el 2001 y que tuvo un éxito descomunal. Por el programa pasaron actores como Gabriel "El Puma" Goity, Florencia Peña, Julieta Prandi, Mariana Briski, Andrea Frigerio, Manuel Wirtz y Cecilia Milone, entre otros.

"La Nena", "Sambucetti", "El masajista" y "El psicólogo" son algunos de los sketches que catapultaron a Francella como un ídolo de la comedia en la televisión y que le dieron luz verde para seguir una relación estrecha con Telefe, canal donde protagonizó la sitcom Casados con Hijos y la serie El hombre de tu vida, junto a Luis Brandoni y Mercedes Morán.

Francella recargado: el anuncio de El Trece que involucra al actor

Guillermo Francella vuelve a El Trece en una jugada estrategia del canal abierto para ganarle a Telefe en la competencia diaria por rating con una esperada ficción argentina. Los detalles sobre el regreso de Francella a la señal del solcito en medio del éxito que está teniendo la reposición de Poné a Francella.

El Encargado, la exitosa serie con Guillermo Francella que tuvo mucho éxito en su tercera temporada que y encuentra disponible en Disney+ volverá a la pantalla de El Trece, según un reciente anuncio del canal. Las tres temporadas de la ficción creada por la dupla Cohn y Duprat se verá en febrero por El Trece, con día y horario aún no anunciado.

La serie El Encargado cuenta la vida de un encargado (Guillermo Francella) cuyo trabajo está en jaque luego de que los vecinos se plantearan colocar una pileta de natación en la terraza donde él vive. La tercera temporada de la serie contó con las actuaciones de Gabriel Goity, Manuel Vicente, Gastón Cocchiarale, y Pochi Ducasse, junto a las participaciones especiales de Daniel Aráoz, Claudia Fontán, Pepe Novoa, José María Listorti, Alan Sabbagh, Darío Barassi, Benjamín Vicuña y Norman Briski, entre otras figuras. Se espera que la nueva temporada de El Encargado se estrene a lo largo del 2025.