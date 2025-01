Mirtha Legrand sorprendió y visitó un espacio desmantelado por Milei: "Pudimos contarle"

La visita de Mirtha Legrand al Faro de la Memoria en Mar del Plata.

Mirtha Legrand es sin dudas una de las personalidades más reconocidas del mundo de la televisión y el espectáculo argentino y en las últimas horas causó sorpresa por el lugar que visitó. Se trata del Faro de la Memoria en Mar del Plata, un espacio que fue utilizado como centro clandestino de detención en la dictadura militar de 1976 a 1983 y fue desmantelado por el presidente Javier Milei en este último tiempo.

La jornada del martes 21 de enero tuvo una noticia inesperada para todos tras la visita de Mirtha Legrand al Faro de la Memoria. La conductora de 97 años se encuentra en la ciudad costera para ver distintas obras de teatro en el marco de la temporada de verano y aprovechó para estar en este histórico lugar vinculado con la última dictadura militar.

"Hoy nos visitó sorpresivamente Mirtha Legrand. Mantuvimos con ella una charla breve y muy cordial dónde pudimos contarle la historia del predio, sobre el Espacio de Memoria y el Faro Punta Mogotes", expusieron en las redes sociales del lugar con una foto de la conductora junto a una trabajadora del espacio. El posteo se llenó de comentarios en alusión al breve tránsito de Mirtha por este histórico lugar.

"Me deja con la boca abierta, pero bienvenida"; "La verdad me sorprende, pero es una grata sorpresa"; "Siempre estamos a tiempo para un poco de humanidad y sobre todo memoria", fueron algunos de los comentarios expresados. Cabe resaltar que el Faro de la Memoria se encuentra atravesado por un duro ajuste del gobierno de Milei: no solo se desfinanció, sino que se ejecutaron despidos y una bajada política negacionista sobre la dictadura cívico-militar en Argentina.

Mirtha Legrand acorraló a Luis Petri por los precios de los medicamentos: "Está pasando"

Mirtha Legrand es una figura pública que siempre se mostró cercana a los pensamientos de derecha, pero en los últimos meses pronunció reclamos en contra del gobierno libertario de Javier Milei y llamó la atención de muchos. La diva de los almuerzos invitó en ese contexto a Ministro de Defensa, Luis Petri, e incomodó a este con preguntas incisivas en alusión a la pérdida del poder adquisitivo y los aumentos que hubo en los medicamentos.

La madre de Marcela Tinayre defendió hace semanas al INCAA en medio del desfinanciamiento por parte del Estado y en cada uno de sus programas lanza un dardo hacia el gobierno, en alusión a lo caros que están los precios de los productos de necesidad básica. Así fue que se refirió al costo de los medicamentos y acorraló al esposo de la periodista Cristina Pérez con sus preguntas.

“Hay mucha gente que lo está pasando mal, ministro. Los remedios... ¿Usted compra los remedios? Imposible comprarlos”, comentó Mirtha. Por su parte, Luis Petri soltó: “Han aumentado, es verdad. Pero vos fíjate la inflación como viene bajando”. En ese momento, Legrand aseguró que no se trataba de un dardo contra La Libertad Avanza, pero que es algo que ella ve, y el ministro cerró: “Nosotros también la vemos, pero también vemos un país que está creciendo, un país que está resolviendo problemas estructurales que llevaban décadas”, sin dar demasiadas precisiones sobre sus afirmaciones.