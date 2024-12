Chau Feinmann, el triste adiós del periodista: "Fue impactante".

Eduardo Feinmann se despidió de LN+ y dejó sin palabras a todos los seguidores de su programa. El reconocido periodista político le dedicó un sentido mensaje a su público y le dijo adiós a LN+, al tiempo que les agradeció a todos sus compañeros, directivos y demás periodistas del canal, además de al público que lo apoyó durante tanto tiempo.

Feinmann estuvo al frente del programa durante cuatro años, desde las 18 hasta las 20. En su descargo, señaló que seguramente sus compañeros lo acompañarán muy pronto en "otro canal", dando a entender que el equipo de trabajo que formará en A24 contará con casi las mismas personas. Muy emocionado, les dio las gracias a todos sus colegas por el rating que obtuvieron.

"Ser líder en un segmento de 18 a 20, no es por mí. Yo pongo la cara, puedo ser el 10 del equipo, pero hay todo un equipo, como en el fútbol, que son once en la cancha. No soy yo solo. Yo por ahí llevo la cinta de capitán de este horario, nada más. A todos los que están en el control, los camarógrafos, sonidistas, que me han demostrado el cariño, la generosidad", remarcó el conductor.

"Para mí personalmente y profesionalmente fue impactante pertenecer a el Grupo La Nación, es el segundo grupo periodístico más importante de este país, tiene 152 años creo, y confiaron en mí cuatro años. Un medio que fue fundado ni más ni menos que por Bartolomé Mitre, el primer presidente constitucional que consolidó el Estado moderno, aquí en la República Argentina", sumó. Antes de despedirse y dar el portazo final, le agradeció al público por haber estado durante cuatro años a su lado. "Espero que nos encontremos en algún otro lugar, gracias por todo", concluyó. Por lo que se sabe, Feinmann regresará a la televisión manteniendo su horario, por A24.

La despedida de Jonatan Viale de LN+

Jonatan Viale se despidió definitivamente de LN+ en vivo luego de varias tensiones internas en el canal. En este contexto, el conductor que tiene todo listo para desembarcar en TN Todo Noticias hizo una dedicatoria especial a Eduardo Feinmann en medio de rumores que aseguran que la relación entre ambos se rompió. "Va a estar todo bien, créanme, va a estar todo bien", precisó el periodista.

En la jornada del viernes 8 de diciembre, Jonatan Viale le dijo chau a LN+ tras haber debutado en la señal en febrero de 2021. En el ciclo Más Realidad, se tomó un momento para agradecerle a colegas como Pablo Rossi, Luis Majul, Luis Novaresio, María Laura Santillán y José del Río, pero el saludo más esperado fue el que realizó hacia Eduardo Feinmann, con quien al principio se llevaban bien y luego el vínculo llegó al punto final.

"Gracias a Eduardo Feinmann porque fue parte fundamental de esto y re contra agradecido a Eduardo", expresó con una sonrisa sorprendiendo a todos los que estaban en el estudio, incluida Viviana Canosa. "Gracias a la gente, impresionante. Yo no puedo contar más para el futuro porque no puedo, pero va a estar todo bien, créanme, va a estar todo bien", concluyó el conductor, quien a pesar de no revelar a dónde va a trabajar, los rumores indican que en febrero comenzará en TN Todo Noticias.