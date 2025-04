Se confirmó la noticia más dolorosa sobre Lizy Tagliani: "El niño".

Lizy Tagliani enfrenta uno de los momentos más duros de su vida tras la denuncia que presentó Viviana Canosa en su contra. Luego de que la conductora de El Trece insinuara al aire que Lizy habría estado involucrada en "fiestas con menores", el periodista Marcelo Polino contó una triste actualización del caso que preocupa al espectáculo.

Polino se comunicó con el magazine Puro Show (El Trece) y cuando los conductores le preguntaron su opinión sobre la denuncia de Canosa contra Lizy, sostuvo: "Viviana es una persona que se mete siempre con los poderosos, que investiga, que tiene mucha data, mucha información. Por el lado de Lizy, hemos compartido mucho trabajo y yo sé la ilusión que tenía de formar una familia".

Segundos después, Marcelo Polino se metió de lleno en un tema delicado: el proceso de adopción de Lizy y su esposo. "Voy a hablar sobre el tema adopción. Lizy, en este momento, está en un proceso de guarda. En el proceso de adopción hay varias etapas: hay guarda provisoria, hay guarda definitiva. Y por estos días a Lizy se le iba a dar la guarda definitiva para que ella pueda iniciar el juicio por adopción. Por ahí la gente no sabe que una vez que se te da la guarda plena el niño aún no puede llevar tu apellido, sino que los papás adoptantes deben iniciar un juicio por la adopción", explicó el periodista. Y sentenció: "Podría llegar a peligrar la adopción del niño".

Asimismo el periodista citó palabras de la conductora, quien se habría referido al tema más temprano: "Lizy dijo que entre hoy y mañana iba a salir esta resolución y ahora no va a salir hasta que no se levante el secreto de sumario. El juez no va a tomar esa determinación definitva hasta que esto termine. Sé que interviene un juzgado muy serio". "Es una situación muy dolorosa", reflexionó Polino.

"El juez debe esperar a que la Justicia se expida o hasta que se abra el expediente. La Justicia tiene la obligación de resguardar al menor. Yo estoy preocupado por esa criatura", cerró Marcelo Polino sobre el escándalo del momento que enfrenta a Viviana Canosa y Lizy Tagliani.

Se filtraron detalles de la denuncia de Canosa contra Lizy Tagliani: "El nombre"

Al aire de Intrusos (América TV) Lussich leyó un mensaje que una fuente de Tribunales le confió sobre la denuncia que Viviana Canosa presentó contra Lizy Tagliani: "Si bien hay bastante hermetismo hasta el momento sobre la denuncia que presentó Viviana Canosa hoy, más allá de que haya aportado las pruebas digitalmente, el detalle técnico, desde lo judicial me confirman que no habría aportado pruebas, solo habría denunciado hechos". Y arremetió: "Desde el juzgado donde se hizo la presentación consideran que la denuncia es muy endeble".

Teniendo en cuenta las declaraciones de Lussich, ahora la Justicia deberá o bien desestimar la denuncia o investigar e imputar a Lizy Tagliani, iniciando una respectiva investigación. "Esto tiene que ser vital y pronto para que entonces el nombre de una persona no sea echado a los perros de una forma que no tenga retorno", sumó Lussich.