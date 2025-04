Connie Ansaldi contó la verdad de Canosa tras la denuncia contra Lizy: "Toma".

El escándalo que destapó la denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani continua sumando voces y ahora fue la mediática Connie Ansaldi quien se posicionó al respecto, con una sugerente reflexión. El "palito" de Ansaldi a la conductora de El Trece en medio de las filtraciones sobre el contenido de la denuncia.

A través de sus historias de Instagram, la mediática Connie Ansaldi lanzó un picante comentario que fue reproducido por Lizy Tagliani en sus redes sociales. "Posverdad: un relato falso se instala y se toma como verdad, con emociones y creencias por encima de los hechos. La desinformación reina y amplifica la mentira, hasta que esta se instala. Fenómeno alimentado a base de redes pero, sobre todo, de carencia", escribió la mediática panelista en sus redes.

Qué dijo Connie Ansaldi sobre la denuncia de Canosa a Lizy Tagliani.

Si bien Connie Ansaldi no etiquetó a nadie en su publicación, la conductora Lizy Tagliani tomó sus palabras y las reprodujo en su cuenta de Instagram. En entrevistas pasadas, Ansaldi se había mostrado muy afectuosa con Lizy dado que ella fue su peluquera. “Yo la amo a Lizy y hasta el día de hoy es mi amiga, es una persona a la que adoro. A mí me gustaba mucho iluminar, cuando yo tenía la posibilidad de hacerlo. Me gustaba descubrir gente. Lizy era mi peluquera y fue como amistad a primera vista. La empecé a ir a ver a los shows, shows que eran súper under", había contado Ansaldi en La Noche Perfecta (El Trece) sobre su vínculo con la conductora.

Se filtraron detalles de la denuncia de Canosa contra Lizy Tagliani: "El nombre"

La denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani -la conductora de El Trece acusó a la figura de Telefe de haber integrado una presunta red de trata junto a otros famosos- alteró al espectáculo y en medio del caos mediático, Rodrigo Lussich lanzó inesperadas declaraciones sobre el contenido de la denuncia que Canosa presentó en Comodoro Py este martes al mediodía. "Tiene que ser vital y pronto", sentenció el periodista.

Al aire de Intrusos (América TV) Lussich leyó un mensaje que una fuente de Tribunales le confió sobre la denuncia que Viviana Canosa presentó contra Lizy Tagliani: "Si bien hay bastante hermetismo hasta el momento sobre la denuncia que presentó Viviana Canosa hoy, más allá de que haya aportado las pruebas digitalmente, el detalle técnico, desde lo judicial me confirman que no habría aportado pruebas, solo habría denunciado hechos". Y arremetió: "Desde el juzgado donde se hizo la presentación consideran que la denuncia es muy endeble".

Teniendo en cuenta las declaraciones de Rodrigo Lussich, ahora la Justicia deberá o bien desestimar la denuncia o investigar e imputar a Lizy Tagliani, iniciando una respectiva investigación. "Esto tiene que ser vital y pronto para que entonces el nombre de una persona no sea echado a los perros de una forma que no tenga retorno", sumó el periodista de espectáculos.