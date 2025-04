La Negra Vernaci habló sobre la denuncia contra Lizy y dejó a todos mudos: "Estábamos"

La Negra Vernaci habló sobre la denuncia contra Lizy: "Estábamos".

Viviana Canosa denunció a Lizy Tagliani en Comodoro Py de haber participado junto a otros famosos en una presunta red de trata y estalló el escándalo en los medios. Ahora, quien salió a hablar fue Elizabeth "La Negra" Vernaci y se posicionó a favor de Lizy con un contundente descargo.

Al aire de su programa en Pop Radio "La Negra" Vernaci habló tras el descargo de Lizy Tagliani y defendió a su compañera de trabajo: "Esta Lizy es la que todos estábamos esperando. Los programas de chimentos aseveran, aseguran y confirman lo que ellos creen como si fuera una verdad. Una cosa es ser chorro, que también es horrible que te acusen de ser chorro, pero otra cosa es que te acusen de pedófilo. ¿Qué son todos los putos y las travestis pedófilos?, ¿qué es esto que quieren instalar? Tenés que tener pruebas para decir eso. Es la vida de esa gente, no son tus puntos de rating o tu idea de la Justicia. Así se manejan los medios, así se construye un relato, así hacen que vos odies o ames una persona".

Lizy, conductora del ciclo Arriba Bebé en la Pop 101.5 hizo un corto pero conciso descargo a las 6 de la mañana, ni bien empezó su programa: "Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar".

"Jamás estuve en una red de pedofilia. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar. Si alguien sabe que yo abuso de menores y sabés que voy a adoptar un pibe, ¿vas a esperar que esté unos días del juicio por la adopción para decir estas bestialidades de las cuales soy totalmente inocente?", continuó Tagliani. Y cerró: "¿O lo vas a hacer cuando te enteraste que yo iba a adoptar un pibe? Ahí lo tenías que hacer. Vos sabés que supuestamente yo me cojo menores, que es mentira, y no hacés nada cuando tengo un nene de cuatro años en mi casa durante ocho meses? Lo tendrías que haber dicho cuando yo tomo la decisión de adoptar, si vos sabés que yo soy capaz de cogerme a un pendejo, tenés que salir y decir 'No se lo den porque es pedófila', no ahora".

Qué pasará con la causa que presentó Canosa contra Lizy Tagliani

Si bien en su ciclo televisivo Canosa había asegurado contar con documentación y testimonios comprometedores, por ahora decidió no profundizar públicamente sobre el tema. Esto se debe a que revelar más detalles podría alertar a posibles implicados y entorpecer la investigación en curso. Por el momento, la causa se encuentra en una etapa preliminar y bajo estricta reserva. Será la Justicia quien determine, en las próximas semanas, si los elementos presentados son suficientes para avanzar con una investigación formal.