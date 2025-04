La Negra Vernaci estalló contra Radio Pop por los bajos sueldos a sus productores: el video

La Negra Vernaci estalló contra Radio Pop por los bajos sueldos a sus productores.

Este jueves, los oyentes de Radio Pop quedaron anonadados por un exabrupto de La Negra Vernaci durante su programa matutino. Fiel a su estilo frontal e irreverente, la conductora no se calló nada y apuntó contra las autoridades de la radio luego de que trascendiera que querían pagarle apenas 100.000 pesos a cada productor de su programa. En solidaridad con su equipo, Vernaci decidió hacerse cargo de la producción en vivo como forma de protesta.

La Negra no se encontraba en el estudio sino que trabajaba en dúplex con sus compañeros, y por momentos, se la notaba nerviosa y distraída, hasta que decidió contar el motivo y sorprendió a su audiencia lanzando una dura crítica contra el área de Recursos Humanos, cuestionando el bajo salario que se pretendía imponer. Con ironía, expresó: "Discúlpenme, estoy produciendo desde acá. Gracias a Dios, estoy re contra contenta de que los de Recursos Humanos consideren que los chicos pueden vivir con 100 mil pesos".

La conductora no se quedó ahí y fue contundente al explicar por qué tomó la decisión de producir en vivo: "Lo hago porque me parece una falta de respeto total. Que alguien diga eso como si nada… es indignante", disparó con enojo.

A pesar del malestar, Vernaci alentó a su equipo a seguir adelante en medio de la crisis. "Cuesta, claro que cuesta. No queda tan bien como si todo estuviera organizado, pero sigamos. No dependan de mí, porque si a mis compañeros les quieren pagar 100 mil pesos miserables, entonces produzco yo", enfatizó.

Cabe recordar que este no es el primer conflicto que la conductora mantiene con la radio. Tiempo atrás, ya había manifestado su descontento por la falta de equipamiento adecuado para su programa. En aquel entonces, no dudó en reclamar: "No puedo trabajar así. Son una porquería los auriculares de la radio".

José María Listorti se hartó y reveló lo peor sobre La Negra Vernaci: "Le tienen miedo"

Elizabeth "La Negra" Vernaci es una famosa conductora de radio que actualmente está al frente de La Negra Pop (Radio Pop 101.5). Si bien es conocida por su amplia experiencia en radio y por su enorme profesionalismo, lo cierto es que muchos de sus colegas que trabajan a su lado cuestionan a diario sus actitudes. Luego de que Nancy Pazos contara su mala experiencia trabajando con la periodista, José María Listorti salió al cruce y contó lo que nadie sabía sobre la conductora.

En su ciclo radial, "La Negra" Vernaci deja ver a diario su humor ácido y su fuerte personalidad. En más de una oportunidad, se enojó al aire y les gritó a sus compañeros por cometer errores. En este contexto, Listorti dio a conocer una reciente interna que ocurrió en la radio. Aunque lo contó todo desde el humor, no intentó ocultar su enojo e indignación contra la periodista.

"Ayer empezamos a contar algunas cosas que pasan en la radio y apareció una especie de cartel donde dice que el estudio donde está la radio es de 'La Negra' Vernaci", comentó Pablo Layús en Intrusos (América TV). "Con el chiste, uno trata de enmascarar otras cosas", observó Flor de la V, la conductora del ciclo. Acto seguido, mostraron el tape en el que se puede ver a Listorti contando todo lo sucedido.

Resulta que de un día para el otro, las autoridades de Radio Pop pusieron un cartel en la puerta del estudio con el nombre de "La Negra" Vernaci, que anteriormente, llevaba el nombre de Listorti. Esto no le cayó nada bien al periodista, quien comentó: "Ese estudio se llamaba José María Listorti, porque es lógico, y en un acto de demagogia de parte de los directivos de la radio, pusieron una placa cuando festejamos los 20 años de Pop: 'La Negra'".

"¿Y yo qué? A ver, ¿qué hizo 'La Negra' Vernaci? En serio, nombrame un éxito de La Negra Vernaci, no hay", sumó, con un tono de broma que dejó entrever una molestia genuina. Además, agregó que intentó hablar con las personas de la radio sobre esta situación, pero lo que pasa es que "le tienen miedo a 'La Negra'".

"Y esto es verdad. Conmigo en lo personal se ha portado de maravilla, al aire y fuera del aire. A la gente exigente la confunden con la mala onda. Obvio que es exigente porque ama la radio y quiere que salga todo perfecto, y cuando sale algo mal, se enoja: se enoja con ella, se enoja con la producción, pero no significa que sea mala compañera", aclaró.

En esta misma línea, aseguró que es más bien "todo lo contrario" y que todos sus compañeros "hablan maravillas de ella". "Yo no soy compañero de ella, no tengo nada que ver con ella, nunca trabajé con ella, simplemente siendo compañeros de radio. Que revolea un auricular, que putea, todos lo vemos, porque lo hace al aire...", concluyó.