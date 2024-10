La anécdota íntima fallida de La Negra Vernaci y Alfredo Casero en el sur: "Nos sacaron los pingüinos"

La Negra Vernaci y Alfredo Casero recordaron una anécdota sexual.

Elizabeth "La Negra" Vernaci es una conductora radial conocida por su impronta relajada y punzante frente al micrófono, cualidad que demostró en sus más de cuarenta años de carrera. De ese modo, en un reciente reportaje con Alfredo Casero en su programa, ambos relataron sin tapujos una anécdota sexual fallida del pasado.

Después de una discusión por una situación que Casero afirma que ocurrió en el pasado mientras que Vernaci la niega, ambos estuvieron de acuerdo al recordar una anécdota que vivieron en el sur del país. "Si hablamos de un colchón y de pingüinos tampoco es verdad, ¿no?", soltó Alfredo. "¡Eso sí!", soltó la locutora.

"Que en Puerto Madryn nos íbamos al medio de la bardas a darnos amor, eso es verdad", agregó la conductora radial premiada con el Martín Fierro del Oro en 2018. Por su parte, Casero agregó: "Había unos pingüinos que nos sacaron cagando". La Negra contó que iban hasta ese paradero en el jeep del actor, quien agregó: "Los pingüinos no son animales buena onda, nos sacaron cagando".

El descargo de La Negra Vernaci sobre su salud

"Muchos se preguntaban por qué faltaba o me iba temprano. Me hice controles. Lamentablemente salieron mal. Me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio", comenzó La Negra Vernaci. "Me quiero matar. No me voy a matar, no me voy a morir, pero obviamente estoy atravesando una situación compleja que hace que bueno, que quizás vaya a estar un poquito más irascible. Esto gracias a Dios ya salió de mi cuerpo, no está más, no pasó a ningún ganglio, no llegó a ningún lado, pero por una cuestión de prevención y de que no vuelva a pasarme, me van a empezar a hacer quimio".

La locutora aludió a cómo se preparaba para la quimioterapia y sostuvo: "Esto gracias a Dios ya salió de mi cuerpo, no está más, no pasó a ningún ganglio, no llegó a ningún lado, pero por una cuestión de prevención y de que no vuelva a pasarme, me van a empezar a hacer quimio. ¿Qué me pasa con la quimio? Me da miedo, obvio. A nadie le gusta atravesar una quimio porque sabés todo lo que va a pasar. A cada uno le pasan cosas diferentes. Yo no sé lo que me va a pasar a mí, no tengo idea, es la primera vez que no tenga idea de con qué me voy a encontrar".

La Negra tiene un programa diario en la Pop 101.5

Vernaci apuntó sin tapujos contra Karina Mazzocco

Elizabeth se refirió al programa de chimentos que lleva adelante Mazzocco en América TV, A la Tarde, y sentenció: "Chicos, al final, qué rascadora de tarro con mierda que terminó siendo la pobre Karina. ¡Cómo le gusta revolver! Yo me la hacía cool, en otro mundo, pero no, está revolviendo mierda a ver si sale algo. Wow, me pareció fuerte. Por el rating, todos bailamos. Hay que ver qué canción querés bailar".