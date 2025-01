"Queda un mes": La Negra Vernaci contó todo sobre su salud tras atravesar un cáncer

La Negra Vernaci habló una vez más de su salud.

Elizabeth "La Negra" Vernaci volvió a la radio después de semanas sin acudir al estudio y en su regreso reveló lo que aún le falta transitar de los síntomas de la quimioterapia. La locutora nacional debió hacerse cuatro sesiones de tratamiento tras quitarse un tumor y reveló cómo se encuentra.

En octubre del año pasado, la conductora galardonada con el Martín Fierro de Oro en 2018 dio a conocer que se había hecho estudios de control y que le había dado mal, por lo que le debieron extirpar un tumor maligno de una de sus mamas. Como prevención, para que las células cancerígenas no vuelvan a reproducirse, Vernaci debió someterse a una quimioterapia que terminó en diciembre del 2024.

Fiel a su estilo, Elizabeth le puso humor a la situación en la más reciente emisión de su programa de radio y aludió al cambio en su cuerpo después de perder algunos kilos por el tratamiento. "Te digo que es una dieta buenísima, la quimioterapia es bárbara. Adelgazás unos kilos, te queda especular el cuerpo. Y ahora voy a empezar a hacer gimnasia, algo. Todavía no puedo nadar porque entro a la pileta y se me cae el pelo. Ahora ya está, pero queda un mes donde se te sigue cayendo el pelo", soltó Vernaci sobre los resabios de la quimio.

El día que "La Negra" anunció que tenía cáncer

La Negra comunicó al aire de su programa en Pop Radio su diagnóstico de cáncer: "Me hice controles, lamentablemente salieron mal, me tuve que operar de un tumor que era maligno y ahora tengo que empezar una quimio. Es una verga, me quiero matar, no me quiero matar, no me voy a morir, pero obviamente estoy atravesando una situación compleja que por ahí vaya a estar más irascible. Gracias a Dios salió de mi cuerpo, no llegó a ningún lado, pero por una cuestión de prevención me van a empezar a hacer quimio. Y me da miedo, obvio".

La Negra Vernaci, más joven.

"No sé qué es lo que me va a pasar. Es la primera vez que no tengo idea de con qué me voy a encontrar. Capaz que me ponga mucho más vulnerable seguramente, que es algo que yo no me permito mucho", indicó. Al mismo tiempo, dijo que es muy probable que en varias oportunidades no vaya a trabajar para ocuparse de su salud física y mental. "Si bien los médicos me recomendaron que venga a laburar, pero no sé si me voy a sentir bien, si quedarme sin pelo va a provocar que no tenga ganas de que me vean. Lo que quiero transmitir es que con la quimio, estos efectos colaterales horribles son los que hacen que esas células no se vuelvan a convertir en cancerígenas", precisó.

El mensaje de La Negra Vernaci tras terminar las quimios

Elizabeth Vernaci se pronunció también en sus redes sociales sobre el final de su tratamiento de quimioterapia: "Siempre están los que estuvieron ahí el resto sobra. Gracias!! a los incondicionales: mi amichona @lungarini, a mis compañeros de la radio @popradio1015, a los que no pararon de cuidarme en @olgaenvivo, a mis amigos que los amo (no los nombro porque son un montón y uds saben quiénes son) a los llamados llenos de amor acompañándome, a mi familia que es todo y a mi hijo @vicenbona que se la bancó como un campeón (y no le fue fácil)", comenzó.