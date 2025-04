Beto Casella "incendió" a Canosa y reveló lo que nadie se imaginaba: "Hace unos años"

Beto Casella fulminó a Viviana Canosa: "Hace unos años".

La denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani sacudió al espectáculo argentino y los artistas salieron a manifestar sus posiciones ante el grave conflicto. En este marco el conductor Beto Casella lanzó un afilado comentario para Canosa y reveló: "Es una cosita extorsiva".

El conductor de Bendita TV (El Nueve) fue uno de los primeros en hablar sobre la denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani, y fiel a su estilo ácido disparó: "O estamos ante un aparato criminal dedicado a la trata de pibes chicos y de estupefacientes y robos, o ante un fabuloso show televisivo, pensado para duplicar o triplicar el rating".

Beto Casella no frenó su análisis y segundos después, si bien no tomó partido por alguna de las figuras involucradas, afirmó: "No puedo poner las manos en el fuego por nadie yo. A mí Lizy me cayó bien toda la vida, mejor que Canosa, pero en este caso las imputaciones son tan graves y, además, esta mujer dice que tiene las pruebas para llevar a la Justicia que ya uno, viste, abre los pochoclos y dice, bueno, vamos a mirar esto...".

Por otro lado, Beto Casella cuestionó las formas en que Viviana Canosa llevó a la Justicia a Lizy: "Hay una actitud de Canosa que el que salte a musitar media cosita a favor de Lizy, voy contra vos... lo cual, es una cosita extorsiva, ¿no? Yo creo que Lizy va a tener que defenderse seriamente, con énfasis, porque a esta hora que estamos hablando yo no sé si tiene programa el domingo".

Y como si fuera poco, Beto aventuró una teoría sobre la jugada de la conductora de El Trece contra Lizy Tagliani: "No sé cómo andaba de rating Canosa. Es verdad que, hace unos años, ella sale de Los Profesionales y después tuvo una carrera errática, pero le empezó a funcionar el énfasis, le empezó a funcionar hacerse la loca... Lo hizo para darle un giro a su carrera a ver cómo le iba y le fue bien, hay que reconocérselo. Pero... Canosa dijo 'yo no me puedo permitir hacer 0.8, entonces apuesto a esto' y le salió bien".

Qué dijo Lizy Tagliani en su descargo por la denuncia de Viviana Canosa

Lizy, conductora del ciclo Arriba Bebé en la Pop 101.5 hizo un corto pero conciso descargo a las 6 de la mañana, ni bien empezó su programa: "Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad. Jamás en mi vida ocurrió eso. No voy a parar hasta que se sepa la verdad. Tengo la frente bien alta. Van a tener que demostrar los delitos que me acusan uno por uno. Esto se va a aclarar. Voy a llegar hasta donde tenga que llegar".

"Jamás estuve en una red de pedofilia. Lo voy a resolver en la Justicia hasta la instancia que tenga que llegar. La última. Y si es necesario, voy a ir hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voy a sentar precedente. La gente no se puede levantar un día y hacerle cagar la vida. Tengo un pendejo de 4 años que lo saqué de un hogar. Si alguien sabe que yo abuso de menores y sabés que voy a adoptar un pibe, ¿vas a esperar que esté unos días del juicio por la adopción para decir estas bestialidades de las cuales soy totalmente inocente?", continuó Tagliani. Y cerró: "¿O lo vas a hacer cuando te enteraste que yo iba a adoptar un pibe? Ahí lo tenías que hacer. Vos sabés que supuestamente yo me cojo menores, que es mentira, y no hacés nada cuando tengo un nene de cuatro años en mi casa durante ocho meses? Lo tendrías que haber dicho cuando yo tomo la decisión de adoptar, si vos sabés que yo soy capaz de cogerme a un pendejo, tenés que salir y decir 'No se lo den porque es pedófila', no ahora".