La insólita defensa de Ari Paluch tras sus repudiables comentarios: "Con Beto"

La insólita excusa de Ari Paluch tras sus repudiables comentarios al aire.

Ari Paluch rompió el silencio luego de sus repudiables comentarios al aire sobre drogar a una compañera de su trabajo en la Rock & Pop y lanzó una insólita excusa en su pedido de disculpas. La reacción del polémico conductor en el video que publicó en su cuenta de Instagram.

A través de su cuenta de Instagram, Ari Paluch compartió un pedido de disculpas -con comentarios cerrados- en el que aseguró: "Quiero pedir disculpas genuinamente a Noe, la locutora de Beto Casella, por un chiste imprudente que hice esta mañana. En el pase con Beto generamos una situación de sátira de humor, ponemos algunos personajes, pero nada de esto es una excusa, es simplemente para explicar el contexto".

Luego, Ari Paluch asumió la culpa y blanqueó: "Tenía a mi hija adelante que participa del pase con nosotros, no quise ser ofensivo con ninguna mujer ni ninguna persona, sin embargo hice un chiste que no correspondía. Me siento genuinamente arrepentido, esto fue un error y me lo hizo ver mi hija inmediatamente, no es que tuvo que pasar un tiempo. Le pedí disculpas a Noe y le pido disculpas al que con todo derecho se sintió ofendido, este es un aprendizaje permanente, los tiempos cambian...". Y cerró: "Cosas que uno dice naturalmente, no deben ser dichas o inmediatamente enmendadas".

Por el momento, la FM Rock & Pop no emitió comunicados al respecto sobre qué le deparará para el futuro al conductor Ari Paluch tras sus repudiables comentarios, que removieron viejas heridas y le sumaron críticas al polémico conductor. Ni Beto Casella ni la hija de Ari Paluch hablaron de la situación en sus redes sociales.

El tenso momento al aire de Ari Paluch y Beto Casella: "¿le ponemos burundanga?"

En horas de la mañana del martes 11 de marzo, se vivió un momento incómodo al aire mientras se hacía el pase entre el programa de Ari Paluch y el de Beto Casella. El también conductor de Bendita TV realizó un análisis de la situación y dijo que las "viudas negras" suelen preguntar el peso de sus víctimas para calcular la cantidad de droga a colocar en la bebida.

"¿Tan fácil es conseguir burundanga? Porque a mí esta chica... ¿Cómo se llama tu locutora? ¿Noe? Es linda esa chica. Entonces podemos arreglar, vamos y vamos, le ponemos en el vaso con agua", lanzó para la sorpresa tanto de Beto como Martina Paluch, la hija del periodista que se encontraba en el panel del programa. "Frenalo vos a tu padre", dijo el conductor.

"¿Pero no hay un nivel de burundanga chiquitito que te da un besito?", siguió Ari Paluch mientras Casella se agarraba la cabeza. Aunque la hija de Ari Paluch trató de frenar a su padre, el conductor hizo caso omiso a sus comentarios. Finalmente, después de sus repudiables dichos, se despidió saludando a cámara y la producción de Rock&Pop mandó a la pausa. Segundos después las redes sociales hicieron el recorte y repudiaron a Paluch.